Верховный оракул Тибета: «Снежный человек» живёт на Кавказе

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-22T19:08:45+03:00

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Верховный оракул Тибета Тубтен Нгодуп Кутен Ринпоче уверен, что в горах Кавказа живут «снежные люди», или, как их называют местные жители, алмасты. Но легендарные человекообразные гоминиды вымирают. Об этом мудрец и пророк рассказал во время визита в горы Кабардино-Балкарии.

Большинство учёных, допускающих существование мифических йети, предполагают, что эти животные являются одной из реликтовых, чрезвычайно редких ветвей развития человекообразных обезъян — гоминидов, живущих высоко в горах. И их ореал обитания, конечно же, распространяется и на Кавказский хребет.

Местные жители и краеведы мифом существование алмастов не считают. Как рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» нальчикский краевед Виктор Котляров, многие жители своими глазами видели диковинных животных. Также есть множество исследований и тысячи горских легенд, рассказывающих о «снежных людях». И вот теперь к ним прибавился ещё один весомый аргумент — свидетельство наследного Верховного оракула Тибета.

Делегация из Тибета в КБР. В центре — Тубтен Нгодуп Кутен Ринпоче

— Это не бредни, — считает верховный оракул Кутен-ла. — Йети существуют, они реальны, и безусловно жили и живут на Северном Кавказе. Как живут и в наших горах — мои предшественники видели их, как и другие монахи. Они приходили в монастыри, жили в пещерах рядом с людьми. Но сейчас, как мы полагаем, их популяция резко сократилась. В последний раз даже в Тибете «снежных людей» видели больше десяти лет назад.

Советник Его Святейшества Далай-ламы рассказал, что этих удивительных и крайне редких животных постигла печальная участь — развитие цивилизации загнало их выше в горы, и медленно алмасты исчезают.

— Эти существа не похожи на людей, это не люди. Они обладают не разумом, но по-настоящему удивительным звериным чутьем. У йети оно развилось настолько лучше, чем у нас, что позволяло избегать встреч с людьми. Поэтому у них до сих пор получалось жить обособленно в привычном им мире. Но их осталось совсем немного. Снежные львы, мы их так еще называем, вероятно, скоро совсем исчезнут. Оставшиеся в живых, после активных действий человека, поднялись высоко в горы, туда, где сплошные снега, где нам невозможно выжить. Может у вас их осталось больше, но и здесь их постигнет окончательная судьба, — печально резюмировал Тубтен Нгодуп Кутен Ринпоче.

Так, по мнению учёных, может выглядеть реликтовый гоминид — «снежный человек»

Кроме того, ближайший советник Далай-ламы помолился о благосостоянии жителей Северного Кавказа, назвав горный хребет «сакральным местом силы, где пишутся страницы мировой истории». И сделал короткое, но ёмкое предсказание дальнейшей судьбы его жителей.

— Сейчас здесь сложный период. Время испытаний, очень непростых. Но пройдя их, Кавказ станет островом добра в бушующем мире, — сказал верховный оракул.

СПРАВКА «КП»

Тубтен Нгодуп Кутен Ринпоче — Верховный оракул Тибета и ближайший советник Далай-ламы с 4 сентября 1987 года.

По собственным рассказам, Тубтен Нгодуп в 20 лет он почувствовал острую необходимость стать монахом. Его приняли в Нечунгский монастырь, где он безропотно учился постигать мудрость тибетского буддизма.

После смерти его предшественника в 1984 году три года дух гневного божества-защитника Нечунга не переходил ни к одному из монахов. Целых три года Тибет жил без своего главного предсказателя. Жил, пока во время одной из церемоний Тубтен Нгодуп, принимавший в ней небольшую роль подносчика благовоний, не вошёл в транс. Тогда на него сошло благословение Нечунга, и он стал медиумом, передающим волю божества. Через несколько дней бесед, Далай-лама принял его как верховного оракула.

ТАКЖЕ БЫЛА ИСТОРИЯ...

В первый и последний раз йети удалось заснять на видео больше 50 лет назад в Калифорнии. 20 октября 1967 года участники ковбойских скачек Роджер Паттерсон и Боб Гимлин прогуливались верхом по лесистому ущелью Блаф-Крик, снимая себя и окрестности на любительскую камеру. И тут им несказанно повезло — из леса появился «снежный человек». Камера в этот момент находилась в руках Паттерсона, который тут же стал снимать диковинку. Так появились кадры, которые ныне называют не иначе как «знаменитый фильм Паттерсона — Гимлина». И он вот уже больше 50 лет остается единственным в мире, на котором «снежный человек» (он же бигфут, он же алмасты, он же йети) предстает живым существом, а не размытым пятном и смутной тенью.

Как потом рассказывал Роджер, огромное волосатое существо прошло в 7 метрах от него. Несколько секунд оператор находился во вполне естественном замешательстве. Потом побежал следом, снимая на ходу. Остановился примерно в 20 метрах, когда существо обернулось. Выражение на его лице Роджер описал как презрение и отвращение.

Когда йети скрылся в зарослях, Паттерсон и Гимлин поскакали за ним. Но не продрались сквозь чащу.

Историческая встреча произошла днем - около 15.30. И в общей сложности длилась примерно 2 минуты.