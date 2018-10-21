2018-10-21T11:30:27+03:00
Происшествия

Жители Владикавказа жалуются на загрязнение воздуха из-за пожара на заводе "Электроцинк"

По словам местных жителей, в городе становится тяжело дышать [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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По словам местных жителей, в городе становится тяжело дышатьПо словам местных жителей, в городе становится тяжело дышатьФото: СОЦСЕТИ
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Во Владикавказе спасатели продолжают тушить пожар на заводе "Электроцинк", который вспыхнул около четырех часов утра 21 октября. Клубы дыма, которые поднимаются от горящих построек, можно увидеть из всех районов города.

Местные жители начали всерьез беспокоиться за свою безопасность. Горожане в социальных сетях переживают из-за возможной экологической катастрофы и отмечают, что во Владикавказе становиться тяжело дышать.

violettafashionshopviolettafashionshop
Во Владикавказе горит завод
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- Хватит нас травить! Устроили экологическую катастрофу и помалкивают. Людям просто страшно, во что это может вылиться.

- Тяжело дышать. Закройте окна и лучше не выходите на улицу сегодня. Запах очень странный, боюсь, что вредная химия в воздух попала.

По информации республиканского ГУ МЧС, сейчас в городе нет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ. Однако до сих пор существует вероятность взрыва из-за того, что в электролитном цехе завода, где и вспыхнул пожар, продолжает выделяться водород. Одна из стен цеха была деформирована из-за огня.

plievazalina_modellerplievazalina_modeller
Пожар во Владикавказе тушат уже несколько часов
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Сейчас на месте работают уже сто пожарных, которые пытаются справиться с пламенем, охватившим около 4,5 тысяч квадратных метров. Огонь уже унес жизнь одного из спасателей, еще двое сотрудников МЧС находятся в больнице с ожогами.

kusovamadinakusovamadina
Во Владикавказе произошел сильнейший пожар на заводе
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Следственный комитет республики проводит проверку.

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