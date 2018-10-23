Кадыров прокомментировал одобрение Киевом санкций против РФ: "Позорная плата Украины"

СЕГОДНЯ 01:49 2018-10-23T01:56:48+03:00

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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях разместил пост об одобрении Украиной санкций против России. Глава Чечни уверен, что руководство страны это сделало для того, чтобы попасть в состав Евросоюза.

- Украина одобрила санкции ЕС в отношении России. Об этом сегодня официально сообщает ЕС, слегка похваливая при этом Украину. Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу. Честно говоря, удивляет Украина, которая на самом деле никогда и никуда не уйдёт, и которую не примут ТУДА, к каким бы антироссийским акциям она не подключалась, - высказал свое мнение политик.

Руководитель республики уверен, что настанет тот час, когда украинцы скажут свое слово. Рамзан Кадыров напомнил, что Россия, Украина и Беларусь были едиными и еще будут такими же при государственном суверенитете каждой страны.

Властям Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России. Конечно, нет вины этих людей в том, что творит Киев, не думая о украинцах, зарабатывающих на просторах от Камчатки до Калининграда. Мы не будем уподобляться киевским властям, говорим украинцам "Добро пожаловать» в братскую Россию", - подытожил Рамзан Кадыров.

Напомним, 22 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что было принято решение о продлении индивидуальных санкций против России на шесть месяцев - до марта 2019 года. В релизе отмечалось, что Брюссель в этом вопросе поддержали Украина, Албания, Черногория и Норвегия.