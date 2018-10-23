Владимир Васильев: "В Дагестане бюджетные деньги списывали на уехавших воевать в Сирию боевиков"

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-23T09:02:59+03:00

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Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил СМИ подробности коррупционного скандала в республике. По его словам, высокопоставленные государственные служащие оформляли медицинские страховки и списывали деньги по линии Фонда обязательного медицинского страхования даже на жителей республики, уехавших воевать на стороне террористов в Сирию.

- В данный момент мы раскручиваем громкую историю с лжеинвалидами. Ситуация такая, что совершенно здоровым людям выдавали фальшивые документы, по которым полагались немалые льготы, бесплатные медицинские лекарства и выплаты из государственного бюджета. Даже на дагестанцев, уехавших воевать за боевиков в Сирию, ухитрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги из казны. До такого ведь еще додуматься нужно, - сказал глава региона Владимир Васильев в интервью ТАСС.

После прошедших в начале 2018 года проверок правоохранительных органов в регионе, напомним, были задержаны несколько высокопоставленных чиновников и сотрудников госслужб, в том числе в службе медико-социальной экспертизы региона. Полицейские нашли в Дагестане множество коррупционных нарушений.