Брат бывшего главы Дагестана получил 3 года колонии строгого режима

23 Окт. 22:15 2018-10-23T23:53:26+03:00

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Краевой суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор брату бывшего президента Республики Дагестан Муху Алиева. Бывший судья Советского районного суда Махач Алиев признан виновным в вымогательстве крупной взятки и приговорён к 3 годам колонии строгого режима.

— Махача Алиева признать виновным по пунктам «б» и «в» части 5 290 статьи УК РФ — получение взятки в крупном размере с вымогательством и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима, — гласит приговор.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе суда, преступление было совершено весной 2015 года. Алиев требовал от матери подсудимого полмиллиона рублей. За эти деньги он обещал не привлекать её сына к уголовной отвественности.

Женщина дала согласие, но решила сообщить о коррупционном преступлении судьи в правоохранительные органы. Дальше, действуя в рамках оперативного мероприятия, она передала требуемую сумму судье. После этого Алиев с поличным был задержан сотрудниками УФСБ.