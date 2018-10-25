2018-10-25T11:55:14+03:00
Происшествия

Ставрополец из австрийской тюрьмы собирал деньги террористам

Мужчину приговорили к 16 годам колонии за помощь ИГИЛ*
Алена БЕЛЯЕВА
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Мужчина из тюрьмы помогал террористамМужчина из тюрьмы помогал террористамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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25 октября в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор 31-летнему уроженцу села Архангельское Ставропольского края. Как сообщила "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь суда, Бекхан Зубайраев, исповедующий идеи радикального ислама, организовал сбор денег для поддержки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В апреле 2016 года Зубайраев отбывал срок в австрийской тюрьме "Грац Карлау", куда попал за свою террористическую деятельность. Несмотря на то, что ставрополец находился за решеткой, он смог найти себе неплохой мобильный телефон и создал чат в "Телеграм", чтобы собрать деньги своему знакомому Сулейманову, который собирался выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. Преступник даже нашел пособника, который перечислил собранные 600 евро в Грозный, где и жил мужчина, мечтающий попасть в ИГИЛ.

Сулейманов так и не смог выехать из России, так как был задержан и осужден.

Суд признал Зубайраева виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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