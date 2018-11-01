В Северной Осетии три человека погибли после падения машины со 150-метрового обрыва

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-01T11:58:06+03:00

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Ночью первого ноября в Северной Осетии легковушка сорвалась в пропасть с высоты в 150 метров в Куртатинском ущелье. В результате аварии погибли три человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по республике, семья из четырех человек ехала на "Мазде" по дороге из Фиагдона во Владикавказ. По пути они перестали выходить на связь и родственники подняли тревогу.

Спасателям удалось найти автомобиль только в семь часов утра. Оказалось, что машина слетела в лесной массив с высоты в 150 метров на 20-м км дороги "Фиагдон-Тагардон".

Авария произошла в Куртатинском ущельеФото: СОЦСЕТИ

Представителям экстренного ведомства удалось спасти женщину 1941 года рождения. 77-летнюю жительницу республики деблокировали из покореженного автомобиля и передали врачам "Скорой помощи". Пострадавшая пассажирка находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.

Еще троих участников аварии спасти не удалось. Они погибли еще до приезда сотрудников МЧС. Сейчас их тела поднимают из обрыва.

Полицейским предстоит выяснить, что стало причиной смертельной аварии. Возможно, всему виной погодные условия.