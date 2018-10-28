2018-10-28T17:03:35+03:00
Общество

Жители села в Дагестане сами отремонтировали дорогу за 4 миллиона

Люди устали ждать помощи от местной администрации и решили проблему своими силами
Андрей ЗОБОВ
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Некоторые улицы покрывают асфальтом, другие заливают бетоном. Фото: из личного архива Меджида МеджидоваНекоторые улицы покрывают асфальтом, другие заливают бетоном. Фото: из личного архива Меджида Меджидова
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Жители села Тебекмахи Акушинского района Дагестана собственными силами отремонтировали и азасфальтировали около 3,5 километров улиц и дорог. На эти цели удалось собрать почти 4 миллиона рублей.

— Вы знаете, у нас беда зимой с дорогами, — рассказал «Комсомолськой правде на Северном Кавказе» глава Тебекмахинского сельсовета Меджид Меджидов. — Всё капает, течёт, дороги просёлочные, едва гравием покрытые, превращаются в одно сплошное месиво. Проехать сложно, почти невозможно. Поэтому решили собрать сначала на маленький участок, который был совсем плох.

В администрации создали инициативную группу, и опубликовали номер счёта, на который можно перечислять средства. И тут управленцев ждал большой сюрприз — люди совершенно не скупились и отдавали на общее благое дело по 10, 50 тысяч рублей.

— Понятно почему жители решили не ждать, а действовать самостоятельно. У нас на попечении 17 километров дорог, а выделяется на их ремонт всего по 300-400 тысяч. Это смешные деньги, вы сами понимаете. К слову, свои 250 тысяч администрация в проект, конечно же, вложила. Но люди собрали больше, — сообщил Меджид Меджидов.

Работы по реконструкции дорог идут полным ходом — нужно успеть до зимы. Фото: из личного архива Меджида Меджидова

Работы по реконструкции дорог идут полным ходом — нужно успеть до зимы. Фото: из личного архива Меджида Меджидова

По словам главы сельсовета в основном деньги отдают молодые люди, имеющие свой небольшой бизнес.

— У нас многие ребята к зиме уезжают на заработки. Некоторые, например, едут в другие регионы, продавать шапки, как у Хабиба, другие тоже что-то подобное, сделанное кустарным методом. Вот они и перечислили основные средства. И получилось почти 4 миллиона рублей собрали, — воодушевлённо объясняет Меджидов.

В результате средств хватило на всё село. На собранные деньги уже починили 3,5 километра дорог, заасфальтировали и забетонировали все, даже самые маленькие улочки в Тебекмахи, отремонтировали основную дорогу, проходящую через село. Работы на месте продолжаются, ежедневно на ремонте дорог трудится по 250-300 человек.

— Было бы здорово, если бы наш опыт переняли жители других сёл. Это большое благое дело, теперь ездить у нас можно будет в любое время года, стало красиво и удобно, почти как в городе, — не может нарадоваться глава сельсовета.

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