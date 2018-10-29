В Дагестане треть сирот остались без жилья из-за ошибки чиновников

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-29T11:16:54+03:00

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Дети-сироты из Дагестана остались без жилья из-за нарушений, которые допустили местные муниципальные чиновники. Как сообщает пресс-служба Счетной палаты республики, денег, которые были выделены властями на нужды детдомовцев, не хватит на покупку квартир для всех нуждающихся. Около трети очередников, которые в ближайшее время должны были въехать в свои дома, остались без ключей.

Согласно информации ведомства, в период с 2018 по 2020 годы власти, согласно данным госпрограммы, должны были обеспечить квартирами 1750 детей-сирот. Но из-за того, что цены на недвижимость поднялись, квартиры получат только 1252 человека - 71,5% от заявленного ранее.

Теперь с каждым годом очередь на получение квартир среди детей-сирот увеличивается, а власти не успевают исполнять свои обязательства.

В сообщении ведомства также отмечается, что детям-сиротам неоднократно выделялись квартиры, которые по факту оказывались непригодными для проживания.

Кроме того, специалисты Счетной палаты отметили, что в республике крайне мало денег выделяется на проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков. В этой сфере выявлены нарушения в сумме 13,2 млн рублей, в том числе при осуществлении госзакупок.