Чечня и Ингушетия стали лидерами по количеству безработных

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-29T13:47:04+03:00

В пятёрку регионов с самым низким уровнем занятости также попали КЧР и Дагестан

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Сразу четыре региона СКФО вошли в пятёрку антилидеров по уровню безработицы. Возглавляют список Ингушетия и Чечня. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в агентстве «РИА Рейтинг».

Первое место среди антилидеров с огромным отрывом занимает Ингушетия. В республике нетрудоустроены 26,5% населения. Второе место занимает Тыва, а на третьем расположилась Чечня, где без работы сидит 13,8% жителей. Замыкают пятерку Карачаево-Черкесия с показателем 12,1% и Республика Дагестан — 10,7%.

При этом специалисты подчеркивают, что в Ингушетии, Чечне и Дагестане явственно заметны положительные тенденции и с каждым годом количество нетрудоустроенных граждан уменьшается. Чего нельзя сказать о Карачаево-Черкесии — здесь всё ровно до наоборот. Республика возглавила рейтинг регионов с самыми высокими темпами роста безработицы — за последний год она выросла на 1,1 процентного пункта.

В рейтинги также попала Северная Осетия. Регион отметился с самой положительной стороны, войдя в тройку лидеров по снижению уровня безработицы — количество нетрудоустроенных в регионе граждан снизилось на 8,9 процента. Выше показатели только в Республике Марий Эл и Орловской области.