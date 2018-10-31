Кадыров показал, что он делает с пузатыми гаишниками

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-31T16:49:05+03:00

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Рамзан Кадыров разместил в своем аккаунте в социальных сетях видеоролик, на котором главный гаишник Чечни разминается с длинным шестом на плечах. Ролик политик снял для того, чтобы показать, как можно использовать полицейских с большим животом.

- Я долго думал над рациональностью использования сотрудников ГИБДД Чечни, не желающих следить за собой. Ну сами подумайте, как это выглядит, когда на перекрестках или обочинах дорог в центре нашего красавца - Грозного стоит регулировщик ПДД с большим округлым «авторитетом». Увольнять? Можно, конечно, но жалко, у них, наверное, семьи имеются. А что если таким взвалить на плечи по мощному шлагбауму и поставить у переездов? Или, скажем увесистые шесты с названиями улиц, чтобы оказывать дополнительные услуги туристам?. Чтоб так и двигались целый день вправо, влево, вперед, назад. Горожанам и гостям удобно и сами, глядишь, стройнее станут, - рассуждает глава республики.

Кадыров также рассказал, что на видеозаписи показан его племянник Идрис Черхигов, который является начальником ГИБДД Чечни. Политик отметил, что видео снято в шутливой форме, но полицейские с лишним весом на улицах города - это недопустимое явление.

Поэтому Рамзан Кадыров подарил Черхигову большую палку для занятий, а тот в ответ пообещал, что через три месяца в Чечне не останется ни одного пузатого гаишника.

- Идриса Рамзановича знаю всю его недолгую жизнь как ответственного парня и честного офицера, чье ведомство имеет очень положительные показатели за последние десять месяцев. Благодаря его активности и умелому руководству за указанное время снизилось число самих ДТП с 234 до 175, число погибших при этом снизилось от 91 до 67, раненых - с 375 до 260... И что ещё крайне важно существенно снизился детский дорожно-транспортный травматизм (число снизилось погибших с 10 до 7, раненых с 35 до 25 случаев, соответственно). Поэтому я и верю ему на слово, - отметил Кадыров.