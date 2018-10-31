Песков: Вопрос о границе между Чечнёй и Ингушетией решат юристы

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-31T15:10:38+03:00

Пресс-секретарь президента считает, что вопрос о легитимности соглашения между Ингушетией и Чечнёй должны решать юристы Фото: REUTERS

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал решение Конституционного суда Ингушетии, признавшего закон об утверждении границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия не соответствующим конституции региона. По его словам, вопрос должны решать юристы.

— Сейчас происходит глубокий юридический анализ ситуации, сложившейся в Ингушетии. Есть решение регионального Конституционного суда. Дальнейшие вопросы по этому поводу лежат в юридической плоскости, — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, что вчера Конституционный суд Ингушетии признал соглашение об утверждении границ с Чечнёй несоответствующим четырём разным статьям местной конституции. После этого оппозиция приняла решение о прекращении митинга в Магасе.

В свою очередь глава республики Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что решение местной судебной инстарнции не может отменить соглашение, заключённое между двумя субъектами федерации. Он сообщил о намерении направить в Конституционный суд РФ запрос о компетенции Конституционного суда РИ в данном вопросе.

Напомним, что соглашение об установлении границ и равноценном обмене территориями было подписано Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. После этого, 4 октября парламенты двух республик утвердили законы о его ратификации. 16 числа документ вступил в законную силу.

При этом уже 4 октября перед парламентом Ингушетии собрался стихийный митинг. Жители республики выразили своё несогласие с позицией руководства. По их мнению соглашение неравноценно. Такое мнение в администрации объяснили недостаточной информированностью о деталях обмена.