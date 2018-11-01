В дело братьев Магомедовых добавлен эпизод с хищением 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-01T18:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В дело о хищениях бюджетных средств совладельцами группы компаний «Сумма», братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, добавлен ещё один эпизод. Считается, что они участвовали в разворовывании 300 миллионов рублей при строительстве «Чуйского тракта». Об этом следователь заявил в ходе судебного заседания.

— 5 сентября к делу братьев Магомедовых был приобщен ещё один эпизод хищения. Он касается строительства дороги «Чуйский тракт» в 2014 году. В ходе работ группа лиц похитила средства в размере 300 миллионов рублей, — заявила следователь.

По сведениям правоохранителей, в деле участвовали ещё два человека — Мурат Тарчоков и Эльдар Нагоплов. Они скрываются за границей и объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Эта информация была озвучена на заседании по вопросу продления срока ареста братьев Магомедовых в Тверском суде Москвы. Защита просила смягчить меру пресечения, но следствие настаивало на том, что дагестанские бизнесмены обладают слишком большим авторитетом и, находясь на свободе, могут повлиять на ход расследования.

Судья ожидаемо согласился с позицией правоохранителей. Зиявудин и Магомед Магомедовы останутся под стражей вплоть до 5 февраля 2019 года.

Напомним, что совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов были задержаны сотрудниками ФСБ 30 марта. Против них завели дело по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Согласно 159 статье УК РФ, миллиардерам может грозить до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся «Сумма» ушла в песок: миллиардер Зиявудин Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств

Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве (подробности).

«Комсомолка» узнала, как еще четыре года назад были обнаружены махинации на объектах миллиардеров Магомедовых

Проверку провела международная антикоррупционная организация (подробности).

Братья Магомедовы оказались в одном СИЗО: Зиявудин затребовал огромный список вещей, а Магомед пошутил на счет фуа-гра

Но больше всего их расстроило, что в «Лефортово» нет спортзала (подробности, видео).