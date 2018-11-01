В Дагестане задержали пятерых членов экстремистской религиозной секты
В Махачкале в ходе спецоперации сотрудниками силовых структур были задержаны лидер и четыре члена запрещённой в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.
— Деятельность экстремистской религиозной секты заключалась в возбуждении ненависти по национальным, религиозным признакам, пропаганде ненависти и насилия в отношении всех жителей России, — сообщил «Комсомольской правде» информированный источник в правоохранительных органах.
Изъятая экстремистская литератураФото: Социальные сети
Информацию также подтверждает СК по республике. По словам следователей, главой экстремистской ячейки был Багавудин Омаров. Его задержали в собственном трёхэтажном доме, приобретённом на пожертвования сочувствующих идеологии ячейки. При обыске в здании была обнаружена запрещённая экстремистская литература.
— В составе ячейки указанной организации Омаров осуществлял скрытную антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандисткой работы среди населения, склоняя жителей республики к участию в ее деятельности, воздействуя на их религиозные чувства. По подозрению в совершении этих и других преступлений против него возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Дагестана.
Главу секты Багавудина Омарова задержали в собственном трёхэтажном доме, построенном на пожертвованияФото: Социальные сети