На Ставрополье 7 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"
Первого ноября на Ставрополье столкнулись легковой автомобиль и пассажирская "Газель". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария произошла в поселке Воронежский Кочубеевского района.
Согласно имеющимся данным, водитель "ВАЗ 2107" потерял управление, вылетел на встречку, где и врезался в микроавтобус "Газель", который развозил работников организации по домам.
На трассе столкнулись легковушка и микроавтобус
В результате аварии помощь медикам понадобилась семерым пассажирам микроавтобуса. Их доставили в местную больницу. Госпитализация понадобилась четверым из них. Оставшихся участников аварии после разовой медицинской помощи отпустили домой. Оба водителя смогли избежать травм.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним,накануне в Кабардино-Балкарии произошла страшная авария с участием машины "Скорой помощи", двух экипажей полиции и "КамАЗа". Тяжелый грузовик зацепил машины врачей и сотрудников ГИБДД, которые работали на месте аварии. В результате происшествия три человека попали в больницу.
7 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" на Ставрополье.
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