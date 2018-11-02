2018-11-02T09:27:36+03:00
Происшествия

На Ставрополье 7 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью"

Четверо участников аварии госпитализированы [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В ДТП пострадали 7 человекВ ДТП пострадали 7 человек
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Первого ноября на Ставрополье столкнулись легковой автомобиль и пассажирская "Газель". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария произошла в поселке Воронежский Кочубеевского района.

Согласно имеющимся данным, водитель "ВАЗ 2107" потерял управление, вылетел на встречку, где и врезался в микроавтобус "Газель", который развозил работников организации по домам.

На трассе столкнулись легковушка и микроавтобус

На трассе столкнулись легковушка и микроавтобус

В результате аварии помощь медикам понадобилась семерым пассажирам микроавтобуса. Их доставили в местную больницу. Госпитализация понадобилась четверым из них. Оставшихся участников аварии после разовой медицинской помощи отпустили домой. Оба водителя смогли избежать травм.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним,накануне в Кабардино-Балкарии произошла страшная авария с участием машины "Скорой помощи", двух экипажей полиции и "КамАЗа". Тяжелый грузовик зацепил машины врачей и сотрудников ГИБДД, которые работали на месте аварии. В результате происшествия три человека попали в больницу.

7 человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" на Ставрополье.

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