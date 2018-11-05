Ставропольский грузовик столкнулся с поездом: 18 человек пострадали

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-05T11:00:47+03:00

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"КамАЗ" со ставропольскими номерами столкнулся с поездом в десяти километрах от станции Тимашевской Краснодарского края. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла третьего ноября около четырех часов утра.

Согласно имеющимся данным, водитель грузовика решил проскочить железнодорожные пути перед самым носом поезда "Минск-Адлер". Мужчину не смутил запрещающий сигнал светофора и сигнализация.

Машинист смог вовремя увидеть грузовик и даже начал экстренное торможение, но полностью остановить состав не успел - перед аварией он двигался со скоростью 90 километров в час. В результате столкновения три колесные пары электровоза сошли с рельсов, а от "КамАЗа" и вовсе практически ничего не осталось.

Поезд состоял из 17 вагонов, в которых ехали 753 пассажира. В результате столкновения пострадали 18 человек: 15 пассажиров поезда, 2 работника железной дороги и водитель грузовика. Среди тех, кто попал в больницу - трое детей.

Сейчас машинист и его помощник находятся в реанимации. У водителя грузовика врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом таза.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.