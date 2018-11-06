В Чечне осудили пародию Галустяна и Реввы на Кадырова
В Чечне возмутились новой пародией бывшего КВНщика Михаила Галустяна на главу республики Рамзана Кадырова. В своем последнем представлении комик с коллегой разыгрывают приезд Александра Реввы в Грозный. Начинается номер с шуток о большом гостеприимстве и щедрости чеченского лидера, который решает потом показать Александру местные красоты.
Пародия Галустяна на Кадырова (отрывок из выступления).
В роли Рамзана Кадырова Михаил Галустян знакомит Ревву с ручным носорогом и показывает вылеченного в Швейцарии зрячего крота.
- А это петух? - спрашивает Ревва у Галустяна, пародирующего главу Чечни.
- Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж, - отвечает комик.
Пару шуток, в особенности последнюю, оценили не все. Многие обозвали пародию карикатурой, а артиста упрекнули в нарушении границ дозволенного.
- Все должно быть в рамках приличия, а не в рамках дозволенного. Это уже не юмор, а высмеивание, - высказались жители республики. - Рамзан Кадыров не идеально владеет русским языком, но со смекалкой и логикой у него всё в порядке, в отличии от "образа" который пытается сыграть Галустян.
Впрочем, нашлись и ценители такого юмора. По их мнению, выступление получилось очень даже смешным, и репутация их лидера от него не пострадала.
- Михаил копирует своего друга. Постыдного там ничего не вижу. Если шуток не понимаете, это уж ваши проблемы, - возразили жители республики. - Уважаю нашего главу и на видео вижу пародию на его простоту - в хорошем смысле.
Отметим, Михаил Галустян не первый раз пародирует Рамзана Кадырова. И по замечанию главы республики, он не только сам дал на это добро, но даже помогает комику в подготовке таких номеров.
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