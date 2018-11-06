2018-11-06T14:31:43+03:00
Общество

В Чечне опровергли запрет на брак с ВИЧ-инфицированными

В республике необходимо получить сертификат здоровья
Алена БЕЛЯЕВА
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В республике инфицированным больным необходимо получить сертификатВ республике инфицированным больным необходимо получить сертификатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В муфтияте Чечни опровергли информацию о том, что в республике запрещено вступать в брак ВИЧ-инфицированными людьми. Эти слухи появились после того, как муфтий Салах Межиев рассказал о новой справке о состоянии здоровья и наличии болезней передающихся половым путем, которую обязаны предъявить все женихи и невесты. Без этого сертификата религиозное бракосочетание не будет признано официальным.

- Мы не устанавливает запрет на брак с ВИЧ-инфицированными людьми, а лишь говорим о том, что каждый кто хочет вступить в брак, должен предоставить справку. В республике эта практика действует с 2011 года. Таким образом мы помогаем выявлять болезнь. Если информация о ВИЧ не остановила жениха и невесту, то брак будет зарегистрирован. Семью определят под надзор врачей, которые будут помогать, - объяснил Салах Межиев представителям фонда Спид.Центр.

Как пояснил муфтий, слухи о запрете брака с ВИЧ-инфицированными появились после того, как он рассказал о новом типе сертификата Министерства здравоохранения Чечни, который выдается в Грозном с 1 ноября текущего года. Дело в том, что старые справки о состоянии здоровья начали подделывать и выдавать с нарушениями. Чтобы этого избежать, было принято решение выдавать документ единого образца только в столице Чечни. Кстати, в него будут внесены данные и о других болезнях.

Муфтий отдельно подчеркнул, что данное решение касается только религиозных браков, совершаемом по канонам ислама, а не светских. Таким образом в Чечни хотят снизить число инфицированных и повысить уровень выявляемости данной болезни.

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