2018-11-06T12:18:32+03:00
Происшествия

За расстрел 15 силовиков в Чечне боевикам добавили срок к пожизненному

Террористы также участвовали в организации взрывов в Москве и Волгодонске
Андрей ЗОБОВ
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Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев осуждены на пожизненные срокиЮсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев осуждены на пожизненные срокиФото: "КП" Архив
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Верховный суд Российской Федерации согласился с необходимостью продления сроков Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, бывшим участниками расстрела 15 полицейских в 1999 году в Чечне. При этом члены банды, находившейся в личном подчинении у арабского террористического военноначальника Хаттаба, уже имели пожизненные уголовные сроки.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Верховного суда, апелляция адвокатов подсудимых была отклонена. Их признали участниками расстрела колонны правоохранительных органов у станицы Червленная Шелковского района Чечни, и, несмотря на протесты, продлили пожизненные сроки заключения в колонии строгого режима.

Напомним, что страшные события произошли утром 4 октября 1999 года. Тогда около 400 боевиков различных бандформирований из засады атаковали колонну военных. Действуя по излюбленной тактике, они из гранатомётов подбили машины в голове и хвосте, заперев российских полицейских в западне. После этого начался жестокий расстрел из автоматов. Несмотря на то, что силовики действовали слажено, заняв круговую оборону, в боестолкновении погибли 15 сотрудников вооружённых сил, 28 человек получили различные ранения. Тогда соллдат спасла поддержка вертолётов, которые успели прилететь с авиабазы под Моздоком.

Защита утверждала, что судебный процесс, состоявшийся в Грозном был незаконным и боевики уже получили наказание за свои действия в 2004 году, когда были осуждены на пожизненное заключение. Тогда им уже вменялось незаконное участие в вооружённом формировании. Однако Верховный суд не согласился с доводами защиты, признав их действия выходящими за рамки 208 статьи уголовного кодекса и добавил 8 и 12 лет Крымшамхалову и Деккушеву соответственно.

Напомним, что бандитов обнаружили в 2002 году в Грузии и экстрадировали в РФ. А 12 января 2004 года они были пожизненно осуждены за множество преступлений, среди которых подготовка и совершение терактов, убийства с особой жестокостью, участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, покушение на убийство и незаконное пересечение границы.

Боевики участвовали в организации терактов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года. Их жертвами стали 243 человека.

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