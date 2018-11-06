2018-11-06T18:25:19+03:00
Происшествия

Охранникам депутата Делимханова смягчили приговор

Суд переквалифицировал преступление, сменив обвинение с «вымогательства» на «самоуправство»
Андрей ЗОБОВ
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Суд серьёзно смягчил наказание подозреваемымСуд серьёзно смягчил наказание подозреваемымФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Замоскворецком суде Москвы два бывших охранника депутата Государственной думы РФ от Чеченской республики Адама Делимханова получили штрафы по 50 тысяч рублей за самоуправство. При этом изначально в уголовном деле значилась статья «вымогательство». Речь идёт о сумме в 100 миллионов рублей.

— Признать Саида Ахмаева виновным в самоуправстве и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. С тем же обвинением назначить Лечи Болатбаеву наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — огласила приговор судья Наталья Чепрасова.

Такое же наказание получили другие фигуранты уголовного дела: бизнесмен Евгений Катковв и братья Мовлади и Ахмед Булгучевы. При этом государственный обвинитель просил всем фигурантам уголовного дела назначить куда более жёсткое наказание по статье «вымогательство денег организованной группой». Каждый из фигурантов, по мнению стороны обвинения, заслуживал по семь и больше лет колонии строгого режима.

По данным суда и следствия, бизнесмен Евгений Катков в 2016 году серьёзно повздорил со своим партнёром Жуковым, после чего потребовал разделить совместный бизнес и вернуть вложенные деньги. Для этого на встречу в ресторане «Воронеж» он пригласил бывших охранников Адама Делимханова. Во время встречи Болатбаев и Ахмаев сообщили «проштрафившемуся» бизнесмену о том, что против него якобы возбуждено уголовное дело. После этого участники встречи переместились в «Президент-отель», где к ним присоединились остальные фигуранты. Там они потребовали у бизнесмена вернуть 100 миллионов рублей. Он написал долговую расписку, однако позже обратился в полицию.

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