2018-11-07T13:38:13+03:00
Общество

Бывший и нынешний главы Дагестана поссорились из-за коррупционеров

Васильев ответил Абдулатипову на критику действий силовиков
Алена БЕЛЯЕВА
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Васильев ответил Абдулатипову на критику действий силовиковВасильев ответил Абдулатипову на критику действий силовиков
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Бывший и нынешний главы Дагестана поссорились из-за коррупционеров. Спустя девять месяцев после критики в адрес антикоррупционной компании, которую позволил себе Рамазан Абдулатипов, Владимир Васильев наконец-то решил ответить своему предшественнику.

Напомним, Рамазану Абдулатипову не очень понравились массовые аресты в республике, которые коснулись многих высокопоставленных чиновников. Он назвал эти действия кампанейщиной и отметил, что нужно действовать более разумно и осторожно, чтобы избежать недоверия по отношению к жителям республики.

- Никто и никуда не убегает, никто не прячется, поэтому нет необходимости архитектора города арестовывать большой группой с масками. У него, кроме карандаша и планшета, ничего нету, - высказал свое мнение о задержании Магомедрасула Гитинова Рамазан Абдулатипов.

Владимир Васильев долгое время игнорировал слова чиновника, а теперь решил высказаться. Он отметил, что не считает свою войну с коррупционерами "кампанейщиной", но и критиковать предшественника не будет, так как не привык говорить за спиной оппонентов.

- И я даже не считаю, что архитектор города ничего, кроме карандашей, не имел. Я другого мнения, - рассказал Васильев РБК.

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