Емельяненко ушел из клуба Кадырова

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-08T17:07:10+03:00

Боец больше не будет выступать за "Ахмат" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец больше не будет выступать за "Ахмат"

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о том, что покинул чеченский клуб "Ахмат", с которым долгое время сотрудничал.

- Насчет сотрудничества с другими клубами, я пока веду переговоры. Есть вероятность, что я вообще не буду брать на себя какие-то обязательства по сотрудничеству. Возможно, направлю все усилия на развитие бренда "Александр Емельяненко". На данный момент у меня уже есть много предложений от различных организаций, - рассказал спортсмен Sport24.

Напомним, Александр Емельяненко ушел из "Ахмата" по обоюдному решению сторон. Он был членом организации с октября прошлого года и успел провести под его эгидой пять боев, в четырех из которых стал победителем.

Спортсмен часто рассказывал о своей дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и делился снимками совместных тренировок с политиком.

СПРАВКА "КП"

36 поединков провел Александр Емельяненко за свою спортивную карьеру. Из них в 28 боях он был победителем, а в семи - проигравшим. Один раз судьи зафиксировали ничью. Бойцу пришлось прервать череду побед из-за тюремного заключения - его осудили на 4,5 года за изнасилование домработницы. Весь срок Александру сидеть не пришлось, его выпустили по УДО.