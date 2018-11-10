Расул Мирзаев вернулся на ринг и победил после двух лет лечения

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Расул Мирзаев одержал победу над казахским спортсменом Арманом Оспановым на турнире ACB 90 в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.

Бой с казахстанцем завершился нокаутом уже во втором раунде. В активе 32-летнего Мирзаева, кстати, значатся 18 побед и всего одно поражение. Предыдущий поединок по правилам ММА Мирзаев провел осенью 2016 года, уступив сопернику из Грузии Левану Макашвили в рамках промоушена Fight Nights.

После этого спортсмен очень долго не выступал по состоянию здоровья. Дело в том, что 31 декабря 2016 года Мирзаев был избит на улице Восточная в Москве и ранен из травматического пистолета. Спортсмен, получивший очень тяжелые травмы, был срочно доставлен в больницу и прооперирован медиками. Его жизнь удалось спасти.

Мирзаев стал известен на всю Россию в августе 2011-го. Тогда во время конфликта у московского ночного клуба Мирзаев сильно ударил студента Ивана Агафонова, после чего тот парень тот упал и ударился головой об асфальт. А после, не приходя в себя, скончался в больнице. Боец Расул Мирзаев был признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили прямо в зале суда, так как к вынесению приговора Мирзаев полностью отбыл положенное ему законом наказание в СИЗО.