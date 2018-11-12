2018-11-12T12:15:43+03:00
Общество

Пятилетний "чеченский Шварценеггер" установил мировой рекорд, отжавшись 4105 раз без перерыва

Рахим Кураев поражает своей силой и выносливостью [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Мальчик установил мировой рекордМальчик установил мировой рекордФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пятилетний Рахим Кураев установил новый мировой рекорд. "Чеченский Шварценеггер" усиленно занимается спортом, что позволило ему за 2 часа 25 минут отжаться 4105 раз без перерыва. Зафиксировали рекорд представители Минспорта региона, которые подтвердили - маленький спортсмен действительно невероятно вынослив и силен.

Несмотря на свой юный возраст, Рахим уже не первый год занимается спортом. Мальчик практически не ходит в тренажерные залы, а качает мышцы дома под присмотром родителей.

Кураев легко садится на шпагат, держит планку на одних руках и отжимается, держа тело вертикально земле. Благодаря постоянным занятиям, у мальчика уже в пять лет сформировалась внушительная мускулатура, а его мышечному рельефу позавидует даже взрослый мужчина.

Рахим постоянно тренируется Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рахим постоянно тренируетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рахим хотел отжаться пять тысяч раз, но вышло всего чуть больше четырех. Несмотря на то, что Кураев не добился цели, которую перед собой ставил, он все равно стал рекордсменом. Маленький житель Чечни смог побить прошлый рекорд, который принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Элисты. 27 декабря 2015 года он отжался 4050 раз. А до этого самым выносливым мальчиком планеты был 7-летний киевлянин, который за два с половиной часа отжался 4000 раз.

Теперь мировым рекордсменом является Рахим. "Чеченский Шварценеггер" не планирует останавливаться на достигнутом и, возможно, сам перебьет свой рекорд. Кстати, свою победу он посвятил главе республики Рамзану Кадырову.

Маленький "чеченский Шварценеггер" уже бросает вызовы взрослым спортсменам. Так, он предложил посоревноваться в отжиманиях Асхабу Тамаеву, обладателю огромной шеи, но тот так и не отреагировал.

rahimkurievvazaevrahimkurievvazaev
Чеченский мальчик отжимается более 4 тысяч раз
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