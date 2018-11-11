2018-11-11T13:22:05+03:00
Происшествия

В Минводах подростки жестоко избили школьницу и записали это на видео

Полиция начала проверку по факту нападения на девочку [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Девочку жестоко избили. Фото: скриншот видеоДевочку жестоко избили. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае несколько школьниц избили девочку и записали все издевательства на видео. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе", инцидент произошел в городском парке Минеральных Вод.

Судя по всему, потерпевшая позволила себе несколько раз нелицеприятно высказаться в адрес панков, к которым причисляют себя ее мучительницы. Поэтому обозленные школьницы решили преподать ей жестокий урок. Сначала одна девочка несколько раз бьет свою жертву так сильно, что та падает на землю. А после этого вторая и вовсе начинает прыгать на голове у пострадавшей.

Примечательно, что за происходящим наблюдают несколько человек, но ни один из них даже не попытался вмешаться и помочь избиваемой девочке.

Видеоролик с издевательствами попал в Интернет и его тут же разместили в городских пабликах Минвод. Мучительницы получили широкую известно и эта история дошла и до полиции. По факту избиения девочки проводится проверка. Теперь они ищут всех участников происшествия.

Вот только местным жителям мало того, чтобы девочек нашли и наказали. Многие пользователи высказали мнение в социальных сетях, что должны быть приняты серьезные меры и к родителям школьниц.

- Я не хочу, чтобы мои дети жили в одном городе с этим зверьем. Пусть их закроют в колонии для малолетних. А родителей, которые воспитали таких жестоких девочек, тоже нудно серьезно наказать.

Жестокое избиение школьницы в Минводах.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы падали, не дотянули до болота, борт разрушен»: Пилот, посадивший в лесу самолет без крыльев, рассказал, как совершил чудо
АН-2 разорвало на части, но никто из пассажиров не пострадал. Супруга летчика уверена, люди спаслись благодаря опыту ее мужа [эксклюзив «КП»]
Новости 24
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Дагестане
20-летний парень без прав насмерть сбил 6-летнего ребенка в Дагестане
Ставропольцев научит играть гитарист, попавший в Книгу рекордов планеты
81-летней бабушке обменяли деньги на билеты "банка приколов" в Невинномысске
В Железноводске сотрудник МВД скончался после аварии в День полиции
В Дагестане два человека погибли в аварии с бензовозом
На Ставрополье выпадет первый снег
Главврач махачкалинской больницы останется в СИЗО
В Пятигорске под трамвай попал местный житель
На Ставрополье арестован похититель дорогого коня
В Минводах из-за неосторожного курильщика чуть не сгорела пятиэтажка
Во Владикавказе 54-летний мужчина угнал велосипед у ребенка
В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС
В Кисловодске коровам и лошадям запретили гулять по курорту
В Пятигорске Сбербанк провел конференцию «Инвестор. Власть. Банк»
За кражу овчарки могут посадить жителя КЧР
В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты по Президентской программе
Ставрополец сел в тюрьму за интим со своей девушкой
«Газпром межрегионгаз» опроверг задержание гендиректора в Махачкале
Ессентукские пенсионеры открыли секрет долголетия