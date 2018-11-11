В Минводах подростки жестоко избили школьницу и записали это на видео

В Ставропольском крае несколько школьниц избили девочку и записали все издевательства на видео. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе", инцидент произошел в городском парке Минеральных Вод.

Судя по всему, потерпевшая позволила себе несколько раз нелицеприятно высказаться в адрес панков, к которым причисляют себя ее мучительницы. Поэтому обозленные школьницы решили преподать ей жестокий урок. Сначала одна девочка несколько раз бьет свою жертву так сильно, что та падает на землю. А после этого вторая и вовсе начинает прыгать на голове у пострадавшей.

Примечательно, что за происходящим наблюдают несколько человек, но ни один из них даже не попытался вмешаться и помочь избиваемой девочке.

Видеоролик с издевательствами попал в Интернет и его тут же разместили в городских пабликах Минвод. Мучительницы получили широкую известно и эта история дошла и до полиции. По факту избиения девочки проводится проверка. Теперь они ищут всех участников происшествия.

Вот только местным жителям мало того, чтобы девочек нашли и наказали. Многие пользователи высказали мнение в социальных сетях, что должны быть приняты серьезные меры и к родителям школьниц.

- Я не хочу, чтобы мои дети жили в одном городе с этим зверьем. Пусть их закроют в колонии для малолетних. А родителей, которые воспитали таких жестоких девочек, тоже нудно серьезно наказать.