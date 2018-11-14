На Ставрополье продавщица шваброй отбилась от вооруженных грабителей
На Ставрополье молодая продавщица отбилась от нападения вооруженных разбойников, напавших на ее магазин.
Инцидент произошел над днях в одном из маленьких магазинчиков Минеральных Вод. Поздно ночью вовнутрь ворвался мужчина в маске. За дверью "на стреме" остался ждать его сообщник. Направив в сторону продавца, пожилой женщины, травматический пистолет, злоумышленник потребовал выдать ему из кассы всю собравшуюся там за день выручку.
Но женщина оказалась не из робкого десятка. Продавщица схватила валявшуюся в углу швабру и принялась дубасить ею грабителя, ничуть не испугавшись пистолета. А заоодно по тревожной кнопке вызвала сотрудников полиции.
Однако нападавший успел скрыться. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили продавца и изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники в течение всего лишь часа установили местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел внутренних дел.
Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей. У них при обыске обнаружили маски и тот самый пневматический пистолет. Теперь преступникам грозит срок до 10 лет за групповой разбой. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие.
На Ставрополье продавщица шваброй отбилась от вооруженных грабителей.
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