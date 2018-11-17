2018-11-17T10:05:43+03:00
Происшествия

Один человек погиб и 10 пострадали в крупном ДТП на Ставрополье

Ford на большой скорости вылетел на «встречку», где столкнулся с минивэном Mercedes
Андрей ЗОБОВ
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Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденьи Ford погибла на месте. Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюЖенщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденьи Ford погибла на месте. Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В столкновении Ford Mondeo и минивэна Mercedes Vito в Красногвардейском районе пострадали 10 человек, среди которых 10-месячный ребёнок. Ещё один участник аварии скончался на месте происшествия. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.

— Авария произошла около 19:30 по московскому времени. На 197 километре автотрассы, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь столкнулись автомобили Ford Mondeo и минивэн Mercedes Vito. Предварительно виновником ДТП считается водитель легковушки, выехавший на встречную полосу, — сообщил собеседник.

Сообщается, что после аварии в больницу Красногвардейского района доставили 8 человек, чуть позже были госпитализированы ещё двое пострадавших. Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении Ford погибла на месте.

— Участники ДТП получили различные травмы: два человека сейчас в очень тяжёлом состоянии, ещё четверо получили повреждения средней тяжести. Травмы остальных оцениваются как лёгкие, — рассказали в больнице.

По данным ГИБДД, в минивэне находились граждане Азербайджана.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют причины аварии и степень вины водителей.

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