Один человек погиб и 10 пострадали в крупном ДТП на Ставрополье
В столкновении Ford Mondeo и минивэна Mercedes Vito в Красногвардейском районе пострадали 10 человек, среди которых 10-месячный ребёнок. Ещё один участник аварии скончался на месте происшествия. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.
— Авария произошла около 19:30 по московскому времени. На 197 километре автотрассы, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь столкнулись автомобили Ford Mondeo и минивэн Mercedes Vito. Предварительно виновником ДТП считается водитель легковушки, выехавший на встречную полосу, — сообщил собеседник.
Сообщается, что после аварии в больницу Красногвардейского района доставили 8 человек, чуть позже были госпитализированы ещё двое пострадавших. Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении Ford погибла на месте.
— Участники ДТП получили различные травмы: два человека сейчас в очень тяжёлом состоянии, ещё четверо получили повреждения средней тяжести. Травмы остальных оцениваются как лёгкие, — рассказали в больнице.
По данным ГИБДД, в минивэне находились граждане Азербайджана.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они выясняют причины аварии и степень вины водителей.