Взорвавшая себя у КПП в Грозном смертница оставила предсмертную записку

В Грозном продолжается расследование взрыва у контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе города. Правоохранителям удалось установить личность смертницы. Это 25-летняя уроженка Республики Адыгея Карина Спиридонова.

Также полицейским удалось обнаружить пердсмертную записку жертвы. На блокнотном листе написано: «Аллах, прости меня. Прости, прости, прости...прости меня, о Аллах».

Предсмертная записка девушки

Напомним, взрыв произошёл в субботу перед 21 КПП в Старопромысловском районе Грозного. Полицейские замеили подозрительную девушку в длинных чёрных одеждах и хиджабе. Она вела себя крайне странно и даже неадекватно. Когда её попросили остановиться на расстоянии и предъявить документы — сломя голову бросилась к посту. Правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего раскрытая террористка привела в действие взрывное устройство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678281" frameborder="0"></iframe> Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.

В результате теракт удалось предотвратить. Пострадавших среди полицейских и местных жителей нет.