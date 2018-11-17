2018-11-17T22:38:34+03:00
Происшествия

Взорвавшая себя у КПП в Грозном смертница оставила предсмертную записку

Правоохранителям удалось установить личность женщины [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Полицейским удалось установить личность смертницыПолицейским удалось установить личность смертницы
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В Грозном продолжается расследование взрыва у контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе города. Правоохранителям удалось установить личность смертницы. Это 25-летняя уроженка Республики Адыгея Карина Спиридонова.

Также полицейским удалось обнаружить пердсмертную записку жертвы. На блокнотном листе написано: «Аллах, прости меня. Прости, прости, прости...прости меня, о Аллах».

Предсмертная записка девушки

Предсмертная записка девушки

Напомним, взрыв произошёл в субботу перед 21 КПП в Старопромысловском районе Грозного. Полицейские замеили подозрительную девушку в длинных чёрных одеждах и хиджабе. Она вела себя крайне странно и даже неадекватно. Когда её попросили остановиться на расстоянии и предъявить документы — сломя голову бросилась к посту. Правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего раскрытая террористка привела в действие взрывное устройство.

Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.

В результате теракт удалось предотвратить. Пострадавших среди полицейских и местных жителей нет.

Смертница взорвалась около КПП в Грозном.

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