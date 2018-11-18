В караоке Махачкалы чемпион мира по рукопашному бою застрелил 26-летнего лейтенанта Росгвардии

Сегодня ночью у входа в караоке-ресторан Махачкалы Best погиб 26-летний лейтенант спецподразделения Росгвардии. Парень не был при исполнении. Но по долгу профессии хотел остановить драку между гостями заведения. Лейтенант не знал, что потасовку учинил вооруженный пистолетом чемпион мира по рукопашному бою. Предварительно сообщают: он и выстрелил в молодого сотрудника.

В пресс-службе управления Росгвардии по Дагестану подтвердили гибель коллеги:

- Лейтенант ранил парня в ответ, но сам получил смертельное ранение в голову, - сказали в ведомстве. - Погибший был женат. Без отца осталась двухлетняя дочь.

Но в республиканском следкоме заявили, что пока рано называть имя преступника.

Возможно, роковой выстрел произвел чемпион по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Но говорят, что в преступлении замешан еще один чемпион мира, но уже по боевому самбо Магомед Якубов, а также его брат Хаскил.

На фото: Шахбан Мочиев и Магомед Якубов

- Мочиева мы пока не можем допросить. Он попал с ранением в больницу. Его прооперировали. Не можем пока подтвердить или опровергнуть и причастность к делу Якубовых. Полицейские опрашивают свидетелей и изучают кадры с камер наблюдения, - сказали в следственном комитете Дагестана. - Заведено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".