В Чечне больной подросток умер после того, как его дважды отказались забирать в больницу врачи "Скорой"

В Чечне следователи расследуют все обстоятельства трагической гибели мальчика, который умер, так как ему не оказали должную помощь медики.

Погибший 13-летний мальчик жил в селе Побединском Грозненского района. Его отец дважды за день вызывал скорую помощь, так как сын внезапно пожаловался на острую боль в костях позвоночника. В обоих случаях приезжавшие по вызову дежурные медики оказывали ребенку необходимую первую помощь. Однако так и не госпитализировали мальчика в больницу. Только рекомендовали его родителям самостоятельно позже обратиться к врачу.

В итоге, подросток умер через несколько часов после повторного визита скорой. Его отец и мать обратились в полицию и в Следственный комитет. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит как действительные причины смерти мальчика, так и виновных в ней.

Следственное управление СКР по Чечне уже возбудило уголовное дело по факту смерти подростка. Расследование ведется по факту причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения медиками своих профессиональных обязанностей.