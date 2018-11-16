Чечня призовёт к ответу создателей игры, превративших Кадырова в султана вампиров

В руководстве Чеченской Республики решается вопрос о подаче судебного иска на американскую компании The White Wolf. Авторы популярной настольной игры «Vampire: The Masquerade» позволили себе невероятную вольность — без всяких метафор в своей игре они сделали Чечню настоящей обителью зла: местных жителей они почти поголовно назвали вампирами, а главу республики Рамзана Кадырова — марионеткой кровопийц и жестоким деспотом «султаном Рамзаном». Также американцы не постеснялись поднять тему ЛГБТ сообществ в регионе. Правда подошли к этому с неожиданной стороны.

— Безусловно, это провокация, причём я уверен, что она была тщательно и заранее спланирована. Видимо разработчикам очень хорошо заплатили за такую подачу. Это информационная атака на детскую психику. Попытка на детском уровне сформировать негативное впечатление о Чеченской Республике и её народе. Мы считаем, что те же силы формируют отряды детей-смертников со стороны запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Они называют себя «воинством Аллаха», но сами являются воинством Сатаны, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Официальная обложка игры «Vampire: The Masquerade»

В мире игры «Vampire: The Masquerade» в Чечне не осталось геев. В руководстве, одна из глав которого представлена в качестве отчета вампира о посещении республики, рассказывается, что они якобы были истреблены, а весь резонанс вокруг этой темы создан лишь для отвлечения внимания от вампиров, полностью контролирующих жизнь в республике.

— Создатели игры правы лишь в одном: Чеченская Республика — это, действительно редкое место, которое стало настоящей цитаделью по защите нормальных, естественных человеческих взаимоотношений, — отметил Джамбулат Умаров. — Традиций семьи, культуры и духа в нормальном понимании этого слова. Всё остальное, сказанное в игре — ложь. У нас нет никаких концлагерей, у нас не пытают раскалёнными щипцами геев — где вы их нашли?! Да и вообще у нас, знаете ли, пачками не расстреливают на рассвете не скармливают животным и не закапывают полуживыми в землю, как это описывают некоторые проевропейские СМИ и создатели этой игры «The Masquerade».

Сам глава Чеченской Республики в игре представляется, как марионетка совета тейпов (кланов, — прим.ред.) кровопийц. Его называют «султан Рамзан». По сюжету, его главная миссия — скрывать присутствие вампиров и отстаивать их интересы перед Кремлём.

Разработчики «Vampire: The Masquerade» утверждают, что Чечня захвачена кровопийцами

— То, что разработчики пытаются очернить нашего лидера лишь утверждает его реноме патриота и борца за семейные ценности устои, как истинного лидера. Конечно то, что о нём написали в руководстве игры — чудовищно, непозволительно, да и просто противно, но никакого реального урона имиджу Рамзана Ахматовича нанести они просто не в состоянии. Они бросили тень на себя, — объяснил министр.

По словам Джамбулата Умарова, главная цель игры — дестабилизация общества за счёт атаки на психику детей. «Vampire: The Masquerade» он поставил в ряд с «Синим Китом» и украинской компьютерной игрой «Освенцим».

— В последнее время во всей России прослеживаются крайне негативные тенденции. Все эти явления комплексно крайне негативно влияют на психику детей. Результат - один берёт ружьё и идёт расстреливать сверстников в колледж, другие прыгают с многоэтажек, третьи становятся реальными террористами, как те подростки, совершившие в августе серию нападений на полицейских в Чечне. Ведь младшему из них было всего 11! Поэтому я открыто заявляю, что руководство Чечни будет бороться с такими проявлениями всеми доступными методами, — заявил Джамбулат Умаров.

Министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров считает, что игра — это информационная атака на российских детейФото: Из личного архива

Уже сейчас на обсуждение вынесен вопрос подачи искового заявления на разработчиков игры — студию The White Wolf.

— Свобода слова — это не вседозволенность, а свобода совести — не значит её отсутствие. Оскорблять других людей, а тем более целый народ никто не вправе. Для беспардонных выродков, мерзавцев и негодяев, поступающих так, свободы слова не должно существовать. Её не может быть. Они оскорбили чеченский народ. Они должны ответить за это — резюмировал Джамбулат Умаров.