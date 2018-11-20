В Москве поймали террориста из банды Шамиля Басаева

В Москве спецслужбы повязали террориста, который 23 года назад в составе банды Шамиля Басаева захватил больницу в Буденновске. Зовут его Хазваха Черхигов. На момент нападения ему было всего 17 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678661" frameborder="0"></iframe> Задержание члена банды Басаева в Москве.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что у следствия есть все доказательства о его причастности к трагедии в Ставропольском крае.

Напомним, летом 1995 года банда Шамиля Басаева захватила больницу в Буденновске. В плену оказались больше 1,5 тыс человек. При захвате и штурме погибли 129 человек, включая силовиков. В больницу попали еще 415 пострадавших.

Во время спецоперации 16 боевиков были ликвидированы. Предводителя банды Басаева уничтожили в Ингушетии через 11 лет.

На сегодня приговоры вынесли 31 террористу из его группировки. Оставшихся террористов продолжают искать. Всего в банду входили до 200 человек.

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