2018-11-20T17:00:04+03:00
Происшествия

В Москве поймали террориста из банды Шамиля Басаева

В 17 лет Хазваха Черхигов участвовал в захвате заложников в Буденновске [видео задержания]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Задержанный во всем призналсяЗадержанный во всем признался
Изменить размер текста:

В Москве спецслужбы повязали террориста, который 23 года назад в составе банды Шамиля Басаева захватил больницу в Буденновске. Зовут его Хазваха Черхигов. На момент нападения ему было всего 17 лет.

Задержание члена банды Басаева в Москве.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что у следствия есть все доказательства о его причастности к трагедии в Ставропольском крае.

Напомним, летом 1995 года банда Шамиля Басаева захватила больницу в Буденновске. В плену оказались больше 1,5 тыс человек. При захвате и штурме погибли 129 человек, включая силовиков. В больницу попали еще 415 пострадавших.

Во время спецоперации 16 боевиков были ликвидированы. Предводителя банды Басаева уничтожили в Ингушетии через 11 лет.

На сегодня приговоры вынесли 31 террористу из его группировки. Оставшихся террористов продолжают искать. Всего в банду входили до 200 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

22 года после «Буденновской войны»: журналист «КП» о событиях, очевидцем и непосредственным участником которых он был

14 июня 1995 года. Террористы разгромили местный отдел внутренних дел, расстреляли мирных жителей, взорвали Дом пионеров, похозяйничали в здании местной администрации, собрали с улиц и из близлежащих домов заложников и конвоировали плененную колонну из сотен невольников в районную больницу... (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности
Стрелявший в росгвардейца дагестанец отказался давать показания
В Дагестане строительную компанию обвинили в краже 139,5 млн рублей
Опоздавший на рейс в Минводы пассажир бросился под колёса самолёта
Сбербанк на Ставрополье тестирует новый формат взаимодействия с клиентами и партнерами
Брату экс-главы Дагестана продлили срок ареста
На Ставрополье трое мужчин насмерть отравились угарным газом
В Ставропольском крае пропал взрослый мужчина
На Ставрополье майор полиции попался на торговле тяжёлыми наркотиками
Емельяненко, Нурмагомедов и Макгрегор приедут в Дагестан
На Ставрополье поймали вора дорожных знаков
Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной в кисловодской больнице
В Ингушетии произошло землетрясение
Под Ставрополем пьяный водитель сбил двух школьников
Глава Минспорта России прилетел в Железноводск
В Ессентуках экологи-детсадовцы организовали выставку
Каждый пятый автобус на Ставрополье работает с нарушениями
На Ставрополье врачи торговали инвалидностью
Ставрополец наказан за нацистское приветствие у памятника погибшим советским воинам
Ессентукские «моржи» открывают сезон