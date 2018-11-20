На Северном Кавказе нашли самого маленького в мире зверька

Учёные Южного научного центра Российской академии наук нашли на Северном Кавказе самое маленькое в мире млекопитающее — карликовую многозубку. Зверёк относится к семейству землеройковых. Самые маленькие представители редкого вида чуть меньше колпачка от шариковой ручки.

Как рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев, млекопитающее было давно известно в Европе, однако на территории России не встречалось. Однако оказалось, что каким-то чудом крошечный зверёк смог прижиться на Северном Кавказе.

— У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии. Учёные Сергей Алексеев и Борис Шефтель смогли доказать, что ареалы обитания млекопитающего появились на территории этих республик. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом, — сообщил Валерий Стахеев.

Зверёк питается исключительно насекомымиФото: Википедия

Вероятнее всего, карликовый зверёк попал на территорию России из Закавказья. Теперь учёные будут наблюдать за его расселением и интеграцией в пищевые цепочки.

— С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, — поясняет учёный. — Когда приходит новый вид, он занимает чью-то нишу. Будет очень интересно понаблюдать, как выстроятся отношения между соперничающими видами, и чьё место в пищевой цепочке займёт карликовая многозубка.

Животное может принести большую пользу лесному хозяйству, ведь карликовые многозубки считаются прекрасными уничтожителями насекомых-вредителей. Длина тела зверька — всего 3–4,5 сантиметра, весит зверёк не более 1,7 грамма. Таким образом кроха меньше колпачка от ручки, и легче 10-копеечной монеты.