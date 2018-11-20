2018-11-20T12:38:36+03:00
Дом. Семья

На Северном Кавказе нашли самого маленького в мире зверька

Карликовая многозубка меньше колпачка от ручки и легче 10-копеечной монеты
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Карликовая многозубка легче 10-копеечной монетыКарликовая многозубка легче 10-копеечной монетыФото: Википедия
Изменить размер текста:

Учёные Южного научного центра Российской академии наук нашли на Северном Кавказе самое маленькое в мире млекопитающее — карликовую многозубку. Зверёк относится к семейству землеройковых. Самые маленькие представители редкого вида чуть меньше колпачка от шариковой ручки.

Как рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев, млекопитающее было давно известно в Европе, однако на территории России не встречалось. Однако оказалось, что каким-то чудом крошечный зверёк смог прижиться на Северном Кавказе.

— У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии. Учёные Сергей Алексеев и Борис Шефтель смогли доказать, что ареалы обитания млекопитающего появились на территории этих республик. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом, — сообщил Валерий Стахеев.

Зверёк питается исключительно насекомыми Фото: Википедия

Зверёк питается исключительно насекомымиФото: Википедия

Вероятнее всего, карликовый зверёк попал на территорию России из Закавказья. Теперь учёные будут наблюдать за его расселением и интеграцией в пищевые цепочки.

— С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, — поясняет учёный. — Когда приходит новый вид, он занимает чью-то нишу. Будет очень интересно понаблюдать, как выстроятся отношения между соперничающими видами, и чьё место в пищевой цепочке займёт карликовая многозубка.

Животное может принести большую пользу лесному хозяйству, ведь карликовые многозубки считаются прекрасными уничтожителями насекомых-вредителей. Длина тела зверька — всего 3–4,5 сантиметра, весит зверёк не более 1,7 грамма. Таким образом кроха меньше колпачка от ручки, и легче 10-копеечной монеты.

Карликовые многозубки в пещере из носка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Французский бульдог: фото, характер, описание породы
По одной из версий, предком французского бульдога является английский бульдог. Поначалу этих собак использовали, чтобы они охраняли стада быков. Позже в Англии стали проводить бои с бульдогами и быками. Собаки развлекали английскую элиту, до смерти загоня
Сфинкс кошка: фото, характер, описание породы
Когда впервые видишь сфинкса, то не сразу понимаешь, кто же перед тобой: выбритая налысо кошка, инопланетный пришелец или «неведомая зверюшка». История этой необычной кошки, очень похожей на инопланетного пришельца, насчитывает чуть более 30 лет
Болезни кошек: симптомы, лечение, профилактика
Если вы заметили, что кошка стала вялой и апатичной или наоборот – слишком возбудимой, отказывается от еды и воды, у нее потускнели глаза, и стала значительно выпадать шерсть – немедленно обратитесь к ветеринару
Новости 24