В ночь покушения певица из Дагестана захотела пойти домой пешком

В субботу известная в Дагестане певица и актриса Машидат Омарасхабова поздно возвращалась домой из "Аварского музыкально-драматического театра имени Г. Цадасы", отыграв в спектакле. Уже после 10 часов вечера, когда актеры начали разъезжаться по домам, подруга Машидат предложила подбросить ее домой на машине.

- Меня забирал супруг. Я предложила ей поехать с нами, но она решила пойти пешком. Сказала: "Хочу подышать воздухом", - узнала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" от подруги Омарасхабовой.

Своим ходом до квартиры на проспекте Ишамиля, 55 артистка добралась примерно в 22.50. Дома ее ждали племянники и сестры, а у въезда во двор - стрелок. Из огнестрельного оружия он ранил жертву в живот и уехал на бронированном внедорожнике Lexus LХ57.

"Скорую" для истекающей кровью Машидат вызвали соседи или прохожие. С момента ее госпитализации до сегодняшнего дня она находится в реанимации районной больницы № 2.

Полицейские в первые полчаса после покушения начали искать бывшего мужа пострадавшей.

Бывший муж героини публикации

Джамалдин Шамхалов - тоже не безызвестная личность. Несколько лет он занимал должность депутата Народного собрания Дагестана и представлял Кизилюртовский район как единоросс. С Машидат мужчина развелся 4 года назад. Их 9-летний сын остался жить с отцом, поэтому мать, со слов знакомых, видит его раз в три недели. Мы попытались дозвониться до Джамалдина, но всегда доступный номер оказался вдруг заблокированным.

Ориентировка с подробностями происшествия

При этом в МВД Дагестана причастность бывшего супруга к покушению не подтверждают:

- Стрелявшего разыскивают. Информация о причастности Шамхалова не является достоверной, - заявил Руслан Ибрагимгаджиев, врио начальника отдела информации и общественных связей республиканского МВД.

Певица по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Машидат Омарасхабова родом из села Доронуб Чародинского района. Ей 37 лет. С 2007 года она поет на республиканских фестивалях и тематических вечерах как заслуженная артистка Дагестана. С этого года в перерывах между концертами Машидат играет в "Аварском музыкально-драматическом театре имени Г. Цадасы" в спектакле "Четыре жениха для Деляфруз". Люди из близкого окружения описывают ее как крайне доброго и открытого человека. Новость о покушении повергла всех в шок.