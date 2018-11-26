Международный Красный крест ушел из Чечни

Руководитель представительства Международного комитета Красного креста в Нальчике и Грозном Фаррух Исломов заявил о закрытии офиса организации в столице Чечни.

Гуманитарная миссия сворачивается из-за преодоления республикой больших социально-экономических проблем.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" помощник министра финансов ЧР Али Салгириев, представители МККК поблагодарили главу Чечни за содействие и пожелали региону дальнейшего процветания:

- Фаррух Исломов подчеркнул, что политическая и общественно-экономическая ситуация в республике улучшилась, а значит в функционировании "Красного креста" больше нет надобности.

В Чечню "Красный крест" пришел еще в 1992 году. По программе социально-экономической помощи республика получала средства на решение острых проблем. В частности, поддержку оказывали наиболее незащищенным группам населения. Местные власти развернули активное сотрудничество с организацией с приходом Рамзана Кадырова.