Депутат из Дагестана требует переименовать улицу Сталина в улицу Хабиба Нурмагомедова

На 30 сессии городского собрания в Каспийске один из депутатов заявил: улицу Сталина надо переименовать. Свое требование он объяснил нелюбовью к Иосифу Виссарионовичу приезжающих в Дагестан спортсменов и вообще гостей из соседних республик.

- Это неуважение к нашим братьям, которые могут посетить наш город. Считаю нужным ее переименовать, - сказал Зайналабид Гаджиев.

Политик совмещает госслужбу с руководством Федерацией профессионального бокса Дагестана. И вместо имени "Отца народов" он предложил выбрать имя чемпиона UFC:

- Улица находится рядом с самым большим спортивным объектом нашего города, - отметил депутат. - Поэтому предлагаю назвать ее в честь Хабиба Нурмагомедова.

Власти Дагестана инициативу не поддержали. Ссылаясь на подписанный в прошлом году закон "Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Дагестане", Гаджиеву резко ответил один из представителей регионального министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций.

- Депутат, видимо, понятия не имеет о законе Республики Дагестан, где черным по белому написано, что улицу можно назвать в честь заслуженного человека только посмертно! Если депутат не знает действующих законов РД, то о чем тогда говорить?! Хабиб, слава Аллаху, жив и здоров, - высказался Шамиль Хадулаев.

Но народный избранник продолжает настаивать на своем и собирает подписи жителей за предложенное им изменение.