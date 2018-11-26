2018-11-26T17:16:04+03:00
Общество

Аэропорты на Ставрополье получат имена Суворова и Лермонтова

Единогласный выбор местных жителей сделал легендарного полководца и великого поэта досрочными победителями
Андрей ЗОБОВ
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Александр Суворов и Михаил Лермонтов станут символами аэропортов Ставрополя и Минеральных ВодАлександр Суворов и Михаил Лермонтов станут символами аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод
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Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод получат новые имена 1 декабря. Однако единодушный выбор жителей края даёт возможность говорить о досрочной победе двух претендентов. Символами аэровокзалов станут Александр Васильевич Суворов и Михаил Юрьевич Лермонтов.

Ставропольский аэропорт будет прочно ассоциироваться с одним из величайших полководцев в мировой истории. Александр Васильевич в разы обогнал ближайших преследователей, набрав почти 69% голосов. С Суворовым достойно соперничали советский генерал Лев Доватор — 18%, и Герой Советского Союза Леонид Севрюков — 13%.

Таким образом величайший русский полководец одержал ещё одну славную победу. Тем более, имя Суворова у местных жителей непосредственно ассоциируется с моментом возникновения города. Ведь, по мнению историков, город был основан на месте лагерной стоянки Александра Васильевича на холмистом мысе. Место Суворов признал очень удачным для возведения одного из городов Азово-Моздокской оборонительной линии. Так, в 1777 году и появился Ставрополь-Кавказский.

Аэропорт Минеральных Вод ожидаемо получит имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь именно на Кавказе и на Ставрополье великий поэт провёл последние годы своей жизни, здесь же и пал на дуэли от руки своего друга Николая Мартынова. При этом великий поэт побеждает с тем же колоссальным отрывом. За Лермонтова свои голоса отдали 69% жителей. Генерал Алексей Петрович Ермолов расположился на втором месте с 21% симпатий, а почётное третье место занял писатель Александр Исаевич Солженицын, набравший 10% голосов.

Напомним, что голосование проходит в рамках проекта «Великие имена России». Для каждого из безымянных аэропортов страны организаторы и местные жители могли выбрать подходящее имя. Критериями были: масштаб и вклад личности в историю нашей Родины, а также значимость персоны для конкретного региона.

Голосование продолжится вплоть до 30 ноября.

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