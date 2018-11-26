В Дагестане экстремисты сорвали аниме-фестиваль, несмотря на защиту полиции

Вчера в Махачкале из-за многочисленных угроз радикальных экстремистов был сорван фестиваль японской аниме-культуры «AniDag-2018». Руководство Аварского театра, в котором должно было состояться мероприятие, решило отменить шоу, несмотря на защитный кордон из сотрудников правоохранительных органов.

— Сначала всё было хорошо: мы с утра перевозили реквизит, в 12:00 открылись мастер-классы и ярмарка рукоделия в стиле японской культуры, — рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе» организатор «AniDag-2018» Ангелина Багдасарова. — К 14:00 мы готовили главное шоу: сценические номера, дефиле в костюмах популярных персонажей японских мультфильмов, однако из-за давления в социальных сетях, из-за поднимающейся шумихи к нам обратились работники театра.

Несмотря на то, что все номера были заранее отрепетированы, а костюмы — согласованы, неожиданно представители Аварского театра решили, что участники позволяют себе возмутительные вольности.

После анонса фестиваля в социальных сетях начали появляться угрозы избить, расстрелять и сжечь его участниковФото: Социальные сети

— Дирекция придралась к длине юбки участницы в одном из номеров. Мы были изумлены, ведь они увидели её далеко не в первый раз. Сначала попытались отстоять номер — не получилось. Потом уступили и предложили отменить конкретный номер, но директор и секретарь театра стояли на своём — фестиваль нужно отменить полностью. Очевидно, что они просто испугались шумихи, испугались всех этих угроз и широкого общественного резонанса. В соцсетях наше шоу, самое мягкое, приравнивают к шествию трансгендеров и гей-параду. Поэтому, наверное, они решили запретить нам выступать, — считает Ангелина.

Ребятам было до слёз обидно — многие фанаты японской анимации и культуры готовились к выступлению весь год: выбирали образ, придумывали макияж, изготавливали сложные костюмы, репетировали выступление. Но дирекция была неумолима — ребятам оставалось пообщаться и разойтись по домам.

Фанаты аниме-культуры весь год готовили костюмы и сценки для фестиваляФото: Социальные сети

После этого в социальных сетях начала появляться провокационная информация: мол аниме-фестиваль был сорван сотрудниками правоохранительных органов. Однако на поверку оказалось, что именно полицейские не дали радикально настроенным дагестанцам разорвать участников шоу.

— Полицейские дежурили на мероприятии ради защиты участников фестиваля, не более того, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан. — Никакого разгона не было и не планировалось. Наоборот, за несколько дней до его начала стали появляться комментарии экстремистского характера с самыми разнообразными угрозами, о содержании которых вы можете догадываться. Поэтому было принято решение отправить на место полицейских для предотвращения любых инцидентов и охраны участников.

Несмотря на это, одного из организаторов фестиваля всё же забрали в участок. Но оказалось, что поводом для трёхчасовой беседы стало желание правоохранителей найти и наказать экстремистов.

Объяснить радикалам, что в таком костюме может ходить парень — невозможноФото: Социальные сети

— Мою подругу Саиду Тучалову забрали в участок уже после окончания фестиваля, — подтверждает Ангелина Багдасарова. — Полицейские хотели понять суть нашего мероприятия, разобраться в причинах такой ненависти и помочь найти тех, кто постоянно угрожает нам расправой. Конечно, некоторые из защищавших нас сотрудников допускали скабрёзные высказывания в сторону участников фестиваля, но именно они защищали нас, и ни о каком разгоне речи не шло.

Теперь острословов, обещавших сжечь и расстрелять поклонников аниме, ждут судебные иски и уголовное наказание за экстремизм.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация, что одного из поклонников японской культуры всё же поймали и избили местные жители. Оказалось, что и это — ложь. Девушка пострадала от собственных родителей, которые таким образом выразили крайнее несогласие с выбранными ею культурными ориентирами.

Творческие люди пытаются уехать из республики зная, что здесь их не примутФото: Социальные сети

— Да, такое бывает, и это ужасно, но в Дагестане иначе быть не может. Это наша реальность. Когда я разбирала на следующее утро завалы из костюмов и декораций, оставленных участниками фестиваля, понимала, что дальше так не может продолжаться — нужно уезжать. Точно так же думают родители большинства наших участников. Поэтому пытаются отдать детей в вузы в других регионах. Умные, творческие люди с чувством вкуса уезжают, чтобы никогда не вернуться в это место. Потому что здесь их ждут непонимание, неприятие и постоянные угрозы. А их планы постоянно будут срывать узкомыслящее большинство, — резюмирует организатор «AniDag-2018».