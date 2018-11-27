2018-11-27T19:29:15+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

Лоб в лоб на дороге столкнулись две иномарки
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото предоставлено очевидцем.Фото предоставлено очевидцем.
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Шесть человек погибли в результате столкновения двух иномарок на трассе в Кабардино-Балкарии. Эту трагическую информацию сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Около 5 часов вечера 27 ноября на 30-м километре федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус у поселка Исламей произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, пойдя на обгон, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda, — говорится в сообщении кабардино-балкарских правоохранителей.

Фото предоставлено очевидцем.

Фото предоставлено очевидцем.

По предварительным данным республиканского МВД, в результате ДТП водители обеих автомашин, а также четыре пассажира Mercedes от полученных тяжелых травм скончались на месте столкновения. Помочь им срочно приехавшие по вызову медики уже, увы, не смогли.

Сейчас на месте происшествия работает специальная следственно-оперативная группа, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего и вина водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личности погибших устанавливаются. Их трупы везут на экспертизу в столицу КБР город Нальчик.

Фото предоставлено очевидцем.

Фото предоставлено очевидцем.

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