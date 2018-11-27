В ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате столкновения двух иномарок на трассе в Кабардино-Балкарии. Эту трагическую информацию сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Около 5 часов вечера 27 ноября на 30-м километре федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус у поселка Исламей произошло столкновение двух автомашин. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, пойдя на обгон, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda, — говорится в сообщении кабардино-балкарских правоохранителей.

Фото предоставлено очевидцем.

По предварительным данным республиканского МВД, в результате ДТП водители обеих автомашин, а также четыре пассажира Mercedes от полученных тяжелых травм скончались на месте столкновения. Помочь им срочно приехавшие по вызову медики уже, увы, не смогли.

Сейчас на месте происшествия работает специальная следственно-оперативная группа, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего и вина водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личности погибших устанавливаются. Их трупы везут на экспертизу в столицу КБР город Нальчик.