Дагестанцы сами вытащили из-под лавины тело охотника после отказа спасателей

Жители Дагестанского села Хушет совершили опасное восхождение в горы, чтобы достать тело мужчины, погибшего под лавиной. Халидшаг Курбанов и Саидбег Гамзатов были на охоте, когда произошла трагедия. Неожиданно сошла лавина и Курбанова унесло в пропасть. Выживший дагестанец попытался самостоятельно спасти друга, но не смог и побежал домой за помощью. Он также позвонил в МЧС, но сотрудники ведомства не приехали.

Мужчина погиб во время охотыФото: СОЦСЕТИ

По словам племянника скончавшегося Курбанова, когда они обратились в спасателям, то те обещали помочь. Но узнав, что мужчина уже погиб, не стали рисковать и проводить операцию в плохих погодных условиях.

Местные жители решили самостоятельно провести спасательную операцию и выдвинулись в горы. Они смогли спуститься в обрыв с помощью канатов и достали тело Курбанова. После этого мужчины доставили погибшего охотника домой, чтобы похоронить его как должно.

Жители села вытащили тело из обрываФото: СОЦСЕТИ

Позже в социальных сетях родственник погибшего охотника рассказал, что местные жители уже привыкли к тому, что властям нет до них дела:

- Мы позвонили в МЧС, но они не пришли на помощь. Спасая дядю, чуть не погибли мои братья. Почему на нас не обращают внимания? У нас нет дороги для автомобилей и мы пешком ходим в ближайшее село, а оно находится в 25 километрах. Также Халида мы несли на плечах домой, - написал мужчина.

Спасатели на помощь не пришлиФото: СОЦСЕТИ

А вот в республиканском МЧС уверяют, что выслали помощь. Просто добираться спасателям до места нужно более 200 километров, а авиацию было опасно использовать из-за плохих погодных условий.

Кстати, впервые о небольшом селе Хушет заговорили весной этого года. Тогда местные мужчины почти 40 километров по горной тропе на руках несли тяжело заболевшую девушку. "Скорая помощь" не могла приехать к ним из-за отсутствия дороги.