В Ингушетии пятую часть населения фиктивно устроили на работу

Следственный комитет Ингушетии возбудил серию уголовных дел по факту фиктивного трудоустройства более 64 тысяч человек в семь государственных предприятий. При этом, по словам возмущённых жителей им якобы платили зарплату, которая бесследно исчезала, оставшись лишь в документах о пенсионных отчислениях.

Жители Ингушетии раскрыли грандиозную аферу по фиктивному трудоустройству на государственные предприятия. Информация появилась в социальных сетях в сентябре, когда местный житель поделился откровением — во время визита в МФЦ он случайно узнал, что якобы с 2016 года он трудоустроен и даже получает зарплату от государства. Всё это ошеломлённый мужчина увидел в отчёте из пенсионного фонда.

Узнав о махинациях сотни уроженцев Ингушетии, в том числе из тех, кто давно покинул республику и живёт в других регионах России, решили проверить своё трудоустройство и точно так же обнаружили, что давно трудоустроены.

— На адреса прокуратуры, полиции и СКР стали сотнями сыпаться обращения с просьбой выяснить причины такого положения дел. После проверок оказалось, что фиктивным трудоустройством занимались представители 7 государственных унитарных предприятий на территории республики, — рассказали «Комсмосолькой правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Всего в ГУПах якобы работало 64 363 сотрудника, хотя фактический штат составляет всего 116 человек. По факту грандиозного обмана возбуждены 7 уголовных дел.

— Под подозрение попали должностные лица государственных унитарных предприятий «Зори Кавказа», «Малгобекское», «Нестеровское», «Атлас», «Насыр-Кортское», «имени Серго Орджоникидзе» и «Магас». По данным следствия, с 8 августа 2017 года по 20 число того же месяца в 2018 году они совершили служебные подлоги. Умышлено и из личной заинтересованности представители ГУПов представили налоговую расчеты по страховым взносам. В них 64 247 человек были фиктивно зачислены в штат организаций, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

При этом, по данным Росстата, на начало 2018 года в Ингушетии проживало 301 477 трудоспособных граждан. Иными словами, в ГУПах фиктивно работали 21,3% жителей в возрасте от 18 до 65 лет. В следственном комитете подчеркнули, что пока мотивы создателей феноменальной преступной схемы не установлены, равно как и объёмы похищенных бюджетных средств. Расследование серии самых масштабных служебных подлогов в истории республики продолжается.