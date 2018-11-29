В Дагестане блогерша устроила дуэль в хиджабах

В Махачкале известная на Кавказе скандальная блогерша Малика Джикаева сошлась в поединке с обидевшей ее дзюдоисткой Фатимой Арабовой из Дагестана.

Вызов уроженка Владикавказа бросила еще неделю назад после обсуждения, как считает Малика, оскорбительного для мусульманок поведения спортсменки.

- Однажды я увидела в Instagram, как Фатима Арабова дерется с девочками, матерится, ругается, оскорбляет окружающих. Я осудила ее, потому что считаю недопустимым такое поведение для девушки, которая носит хиджаб. Рассказала о ней своим подписчикам. Фатима вскоре вышла со мной на связь, тоже материлась, оскорбляла меня, моих родителей и даже моего неродившегося ребенка, - утверждала блогерша. - Я предложила Фатиме встретиться за столом для армрестлинга, но она отказалась и настояла на бое без правил в хиджабах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679993" frameborder="0"></iframe> Малика сняла "предупреждающий" ролик для своей соперницы.

Первый на Северном Кавказе бой по правилам смешанных единоборств в хиджабах блогерши устроили в поле:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679992" frameborder="0"></iframe> Жестокая драка мусульманок повергла кавказцев в шок.

Уже в первые секунды завязывается нешуточная драка. С Малики противница срывает хиджаб, и та в ярости набрасывается на Фатиму. После пары ударов она блокирует обидчицу удушающим приемом и валит.

- Нога сломалась, прямой вывих! - кричит прижатая лицом к земле соперница.

Но Джикаева только сильнее сжимает ей шею, а потом вообще пытается стянуть ее хиджаб в отместку.

Больше минуты девушки катаются по полю. Даже наблюдавший за всем парень не мог их расцепить.

В сети ролик вызвал шквал возмущения. Жители Дагестана и Северной Осетии назвали потасовку большим позором. Некоторые кавказцы, увидев драку мусульманок в хиджабах, даже предрекли приближение "конца света".

Трудно поверить, что эта милая девушка не может жить без скандалов. Фото: соцсети

Напомним, Малика не в первый раз провоцирует земляков.

Летом этого года из-за неподобающего вида и поведения ее вместе с сестрой не пустил в мечеть чемпион мира по боксу Асланбек Козаев. Джикаевы устроили из этого публичное шоу с руганью и раздеванием. Ранее блогерша возмутила пользователей интернета "неприличным" танцем в хиджабе.

Что интересно, три месяца назад осыпанная проклятиями и угрозами Малика обещала завязать со скандалами и начать жизнь с чистого листа. Для этого она даже продала свою страницу в Инстаграме с 300 тыс подписчиков.