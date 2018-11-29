Взрыв газа в Махачкале: в реанимации муж, жена и малолетний ребёнок

В многоэтажке на улице Петра Первого в центре Махачкалы произошёл мощнейший взрыв газа. С ожогами всего тела в реанимацию попала семья из трёх человек: муж, жена и их малолетний ребёнок.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан, взрыв произошёл около 19 часов, когда взрослые вернулись с работы.

— Звонок в центр управления в кризисных ситуациях поступил в 18:55. Поступила информация, что сильнейший хлопок газа произошёл в Ленинском районе Махачкалы. Взрыв зафиксировали на 8 этаже дома №8. Последующего горения не было. Выбиты окна и двери квартиры. К счастью, целостность конструкций здания не нарушена, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Взрывом дверь квартиры просто выбилоФото: Социальные сети

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в квартире семью из трёх человек. Все они были немедленно доставлены в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе минздрава Дагестана, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

— Находятся в реанимационном отделении. Крайне тяжёлые. У женщины 100% ожогов тела, остальные немногим лучше. Их жизнь на волоске, врачи борются, — сообщил собеседник.