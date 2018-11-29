2018-11-29T23:44:02+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Махачкале: в реанимации муж, жена и малолетний ребёнок

Пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии с глубокими ожогами всего тела
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Пострадавшие находятся в критическом состоянииПострадавшие находятся в критическом состоянииФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В многоэтажке на улице Петра Первого в центре Махачкалы произошёл мощнейший взрыв газа. С ожогами всего тела в реанимацию попала семья из трёх человек: муж, жена и их малолетний ребёнок.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан, взрыв произошёл около 19 часов, когда взрослые вернулись с работы.

— Звонок в центр управления в кризисных ситуациях поступил в 18:55. Поступила информация, что сильнейший хлопок газа произошёл в Ленинском районе Махачкалы. Взрыв зафиксировали на 8 этаже дома №8. Последующего горения не было. Выбиты окна и двери квартиры. К счастью, целостность конструкций здания не нарушена, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Взрывом дверь квартиры просто выбило Фото: Социальные сети

Взрывом дверь квартиры просто выбилоФото: Социальные сети

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в квартире семью из трёх человек. Все они были немедленно доставлены в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе минздрава Дагестана, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

— Находятся в реанимационном отделении. Крайне тяжёлые. У женщины 100% ожогов тела, остальные немногим лучше. Их жизнь на волоске, врачи борются, — сообщил собеседник.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сбербанк вручил сертификаты начинающим бизнесменам
Финалиста чемпионата кейсов ЕвроХима определили в ЮРГПУ (НПИ) им. Платова
На Ставрополье педофил получил срок за изнасилование падчерицы
Глава Ставрополя устроил чиновникам разнос за плохую уборку улиц
На Ставрополье девушка придумала изнасилование, чтобы скрыть измену
Ессентучане с ограниченными возможностями проведут День инвалида в теплой компании
В Пятигорске мальчика сбил водитель иномарки из соседней республики
Школы, многоэтажки и детсады Пятигорска остались без воды
Ставропольцы перевели триста тысяч телефонным аферистам из другого региона
Под Ставрополем пьяный водитель шлагбаум и пытался скрыться
В Дагестане уволен начальник проигравшего в русскую рулетку полицейского
В «Гармонии» состоится семинар по инвестициям в недвижимость
В КЧР капитан полиции из антикоррупционного отдела вымогал три "iPhone" и полмиллиона
В Дагестане три села остались без газа из-за аварии
Во Владикавказе полицейский спас детей от нападения бойцовской собаки
В Пятигорске ищут водителя иномарки, сбившего школьника
В Черкесске девушки жестоко избили мальчика-инвалида
На Ставрополье построили высокотехнологичное овощехранилище
Житель Ставрополья зарезал друга за оскорбление любимой жены