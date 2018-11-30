В Кабардино-Балкарии запустят эксперимент по ликвидации нищеты

Минтруда вместе с Минфином решили запустить пилотный проект по борьбе с бедностью в России. В восьми регионах, включая Кабардино-Балкарию, планируется найти все семьи, чей доход не достигает прожиточного минимума и определить, почему люди живут в нищете.

Со слов министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, эксперимент предполагает "персонифицированное" выявление малообеспеченных:

- Мы договорились с рядом регионов провести эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, - заявил глава Минтруда России.

От чиновников на местах требуется найти и назвать главные причины бедности и разработать программы по борьбе с ней.

Кроме КБР пробный эксперимент проведут в Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской области.

Сегодня по последним подсчетам Росстата, 19,3 млн россиян (13% населения) продолжают жить за чертой бедности.