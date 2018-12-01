Электронный больничный упрощает жизнь

Чтобы получить услугу Фонда, не нужно ходить по кабинетам и стоять в очередях. «Комсомольская правда» и Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования провели «круглый стол», посвященный этой теме. В нем приняли участие сотрудники Фонда, а также специалисты министерства здравоохранения и медико-социальной экспертизы края.

- Если сегодня у какого-то банка нет своего электронного сервиса и приложения на телефон, то мы вряд ли выберем его. И так во всех сферах. Новые технологии быстро входят в нашу жизнь и значительно упрощают ее, - говорит исполняющий обязанности управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Писаренко.

Самый распространенный цифровой сервис Фонда социального страхования - электронный листок нетрудоспособности. Выдают его с 1 июля 2017 года. Всего россияне получили уже более 3 миллионов больничных в новом формате.

- Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. Пациент сам выбирает, какой ему оформить, - рассказывает заместитель начальника отдела информатизации отделения Фонда Сергей Глебов. - Чтобы получить электронный, нужно лишь дать свое согласие и поставить подпись на специальном бланке. Человеку не нужно бегать за печатями и посещать регистратуру, он сообщает в отделе кадров только номер своего электронного больничного.

У электронного листка много плюсов. Его невозможно испортить или потерять. Если человек забыл номер, он в любой момент сможет посмотреть его в личном кабинете на сайте ФСС. Там же есть вся информация о прошлых больничных и выплатах. Листок нетрудоспособности нельзя подделать. Защищена система и от сбоев - данные хранятся на нескольких серверах.

- Вот представьте: ежегодно ставропольское отделение фонда выдает около 500 тысяч листков нетрудоспособности. Это небольшая фура бланков! Мы их отправляем в больницы и поликлиники. А их же нужно еще и хранить специальным образом, - комментирует Александр Писаренко. - Бумажный больничный заполняется определенной шариковой ручкой, в нем нельзя делать больше двух исправлений. Он заполняется врачом долго, а электронный больничный – несколько минут.

Его могут выдавать все государственные медучреждения края, которым Фонд соцстраха бесплатно предоставляет специальное программное обеспечение. Электронный больничный также поддержали многие разработчики медицинских информационных систем. Ежемесячно фонд проводит обучающие семинары и для работодателей.

- Как медик могу сказать, что это очень удобно, - говорит заместитель главврача по клинико-экспертной работе ставропольской городской поликлиники № 3 Анна Щетинина, - Удобно и пациентам. К примеру, мы сейчас уже не отправляем их в другие медучреждения, если они потеряли выданный им там листок нетрудоспособности, а связываемся сами.

Оценили нововведение и сотрудники медсудэкспертизы.

- Люди приходят на экспертизу уже с электронными листками, - рассказывает руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю Владимир Нестеров. - Процесс упростился, и мы теперь не переживаем, что этот листок где-то затеряется. Медицинские организации выписывают дубликат, а мы выставляем очередные отметки о результатах МСЭ. Участие самого человека не нужно.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. Поэтому Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям края.