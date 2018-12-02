Электронные социальные услуги: просты, удобны и доступны!

Чтобы получить услугу Фонда, не нужно ходить по кабинетам и стоять в очередях. «Комсомольская правда» и Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования провели «круглый стол», посвященный этой теме. В нем приняли участие сотрудники Фонда, а также специалисты министерства здравоохранения и медико-социальной экспертизы края.

БЫСТРО. УДОБНО. НАДЕЖНО

- Если сегодня у какого-то банка нет своего электронного сервиса и приложения на телефон, то мы вряд ли выберем его. И так во всех сферах. Новые технологии быстро входят в нашу жизнь и значительно упрощают ее, - говорит исполняющий обязанности управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Писаренко. - Сейчас ФСС активно реализует более 15 видов форм взаимодействия с получателями госуслуг.

Самый распространенный цифровой сервис Фонда социального страхования - электронный листок нетрудоспособности. Но не единственный.

Один из новых сервисов Фонда социального страхования - проект «Открытый контракт». Подробнее о нем рассказала начальник отдела организации закупок для государственных нужд отделения Фонда Наталья Зеленская:

- Идея в том, чтобы все желающие могли быстро и бесплатно получить информацию о закупках - колясок, средств ежедневного ухода, протезах. Зайдя на сайт проекта ok.fss.ru, можно узнать о планируемых электронных аукционах и открытых конкурсах. Посмотреть техзадание, узнать цену, требования к участникам. При этом информация появляется там еще на этапе размещения плана-графика. То есть, до официального опубликования на сайте Госзакупок.

Таким образом, поставщик может посмотреть условия и, скажем, решить, что требования к креслам-коляскам избыточны. Допустим, высота спинки в техзадании - 37,5 см. При этом большинство поставщиков выпускают коляски с высотой спинки 37, или 40 см, и только один - 37,5 см. Выходит, что выиграть тендер сможет лишь он. Увидев это, другие участники конкурса оставляют заявку, чтобы специалисты изменили требования. Но самое главное - теперь на поставки могут влиять и обычные люди!

- В личном кабинете есть возможность оставить вопрос или пожелание. В итоге условия закупок могут быть доработаны, или вообще изменены! Мы считаем, что это повысит прозрачность и качество, ведь в обсуждении будут непосредственно участвовать люди с инвалидностью, - считает Наталья Зеленская.

Преимущества и особенности электронных сервисов очевидны. Поэтому Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям края.