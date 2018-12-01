Глава Росреестра Дагестана попал под суд за махинации с землёй на 13,5 миллионов рублей

Экс-глава Росреестра по Республике Дагестан сядет на скамью подсудимых за махинации с государственной землёй, нанесшие бюджету ущерб в 13,5 миллионов рублей. Чиновника обвиняют в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2014 году чиновник исполнял обязанности руководителя федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан. Именно в этот временной промежуток он обманул своего подчинённого, распорядившись передать в собственность своему другу земельный участок площадью в 25 тысяч квадратных метров, фактически принадлежащих городскому округу Махачкала.

Подчинённый, не имевший понятия о преступном замысле, в точности исполнил указания начальника. В результате государственная земля стоимостью 13,5 миллионов рублей безвозмездно перешла во владение друга бывшего и.о. главы Росреестра.

Расследование, проведённое следственным отделом главного управления МВД республики завершилось — прокуратура согласилась с доводами полиции и утвердила обвинительное заключение. Материалы переданы в Ленинский районный суд Махачкалы.

По сумме совершённых преступлений высокопоставленному чиновнику грозит больше 10 лет лишения свободы.