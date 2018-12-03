Игрок «Что? Где? Когда?» разбил стол после вопроса ставропольца

Знаток интеллектуальной телевикторины «Что? Где? Когда?» Станислав Мереминский разбил игровой стол во время суперблица, после вопроса жителя Ставрополя Николая Антонова.

Вторую игру в зимней серии проводила команда Алеся Мухина. Начало не задалось — знатоки проиграли два раунда подряд, а на третий волчок выбрал суперблиц. Честь остаться один на один с фортурой и попробовать пройти сложнейшее испытание отдали историку Станиславу Мереминскому. Знаток с лёгкостью ответил на первый вопрос о самом старом мосте Парижа, который, волею судеб, носит ироничное название «Новый мост». Второй вопрос тоже покорился знакоку — он сумел понять, что деления на старинной тарелке соответствовали количеству членов семьи и показывали, как правильно разрезать пирог на равные части.

Третьим и последним препятствием на пути к заветному очку и большой победе (в суперблицах члены интеллектуального клуба побеждают крайне редко) был вопрос ставропольца. Николай Антонов поинтересовался, какому событию посвящена французская гравюра 1799 года. На ней три разных человека отмеряют, взвешивают и разрезают различные вещи. Мереминский предположил, что в это время была введена метрическая система и учреждена знаменитая Палата мер и весов.

Когда ведущий подтвердил правоту игрока, Станислав невероятно буйно отпраздновал первое очко своей команды. Победно вскричав, он с размаха ударил по игровому столу, разбив покрывавшее его стекло. Ведущему пришлось увести игроков на музыкальную паузу, чтобы дать техническому персоналу возможность справиться с поломкой.

К счастью, за отведённые 10 минут с заданием рабочие блестяще справились и игра продолжилась. Игрок стал одним из претендентов на специальный приз лучшему знатоку от «ГЛОНАСС».

Несмотря на блестящие ответы Мереминского, команда Мухина продолжила не слишком ярко и проиграла игру с итоговым счётом 5:6 в пользу телезрителей.