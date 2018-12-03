2018-12-03T17:21:18+03:00
Телевизор

Игрок «Что? Где? Когда?» разбил стол после вопроса ставропольца

Станислав Мереминский слишком эмоционально отпраздновал победу в суперблице
Андрей ЗОБОВ
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Игрок Станислав Мереминский разбил игровой столИгрок Станислав Мереминский разбил игровой стол
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Знаток интеллектуальной телевикторины «Что? Где? Когда?» Станислав Мереминский разбил игровой стол во время суперблица, после вопроса жителя Ставрополя Николая Антонова.

Вторую игру в зимней серии проводила команда Алеся Мухина. Начало не задалось — знатоки проиграли два раунда подряд, а на третий волчок выбрал суперблиц. Честь остаться один на один с фортурой и попробовать пройти сложнейшее испытание отдали историку Станиславу Мереминскому. Знаток с лёгкостью ответил на первый вопрос о самом старом мосте Парижа, который, волею судеб, носит ироничное название «Новый мост». Второй вопрос тоже покорился знакоку — он сумел понять, что деления на старинной тарелке соответствовали количеству членов семьи и показывали, как правильно разрезать пирог на равные части.

Третьим и последним препятствием на пути к заветному очку и большой победе (в суперблицах члены интеллектуального клуба побеждают крайне редко) был вопрос ставропольца. Николай Антонов поинтересовался, какому событию посвящена французская гравюра 1799 года. На ней три разных человека отмеряют, взвешивают и разрезают различные вещи. Мереминский предположил, что в это время была введена метрическая система и учреждена знаменитая Палата мер и весов.

Когда ведущий подтвердил правоту игрока, Станислав невероятно буйно отпраздновал первое очко своей команды. Победно вскричав, он с размаха ударил по игровому столу, разбив покрывавшее его стекло. Ведущему пришлось увести игроков на музыкальную паузу, чтобы дать техническому персоналу возможность справиться с поломкой.

К счастью, за отведённые 10 минут с заданием рабочие блестяще справились и игра продолжилась. Игрок стал одним из претендентов на специальный приз лучшему знатоку от «ГЛОНАСС».

Несмотря на блестящие ответы Мереминского, команда Мухина продолжила не слишком ярко и проиграла игру с итоговым счётом 5:6 в пользу телезрителей.

Игрок ЧГК разбил стол после победы в суперблице.

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