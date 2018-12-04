В Осетии осудили полицейского, который убил жену из-за переписки в WhatsApp

Летом прошлого года ссора в семье Айларовых из Северной Осетии закончилась избиением 26-летней М.(имя мы пообещали не озвучивать) ее супругом Аланом. Возвращаясь домой со службы в ГИБДД, мужчина нашел в машине сотовый любимой с восстановленным WhatsApp, который подозреваемая в неверности жена удалила при нем незадолго до этого. В приложении Алан прочитал откровенный диалог о любовнике с подругами и отправленные абоненту "Эдоня" слова благодарности за проведенную вместе ночь.

М. уже давно говорила, что хочет расстаться. Но муж отказывался ее отпускать. По предъявлению смс отрицать измену девушка не стала и твердо заявила, что уходит к другому. Супруг в ярости ударил жену по лицу и приказал собираться к родителям в Моздок. Завязалась словесная перепалка. После очередного оскорбления мужчине сорвало тормоза - полетели удары в голову. Когда М. потеряла сознание в ванной уже после избиения, мужчина в испуге бросился с ней в Республиканскую клиническую больницу.

Медики насчитали 41 удар и диагностировали ушибы височной области и отдела головного мозга с размягчением мозга, кровоизлияния в желудочки мозга и под твердую мозговую оболочку, множественные кровоподтеки лица, шеи, поясницы, рук, ног и другие повреждения. Через два дня, 20 июля 2017 года, пострадавшая умерла.

Фото: соцсети

Суд над Аланом Айларовым прошел только сейчас.

- На судебном заседании подсудимый признал вину частично и принес извинения родным погибшей, - рассказала "Комсомольской правде" представитель Советсткого районного суда Владикавказа Оксана Богаткина. - С учетом смягчающих обстоятельств (оказание помощи, наличие малолетних детей и признание вины частично) суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев тюремного заключения в колонии строгого режима.

Примечательно, что свидетели и коллеги описали подсудимого положительно. В его личном деле мы нашли медали "Участник контртеррористической операции", "За мужество и отвагу", "Ветеран боевых действий", нагрудный знак "Зза отличие в службе ГИБДД второй степени" и множество грамот и благодарностей от руководства МВД по РСО-Алания.

Сыновей Алана и М. возраста 4 года и 7 лет отдали под опеку мамы погибшей.