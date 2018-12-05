Мэр Минвод ушел в отставку

Мэр Минеральных Вод Ставропольского края Сергей Перцев ушёл в отставку 4 декабря. Призошло это в связи с судебным разбирательством.

- Перцев написал заявление об увольнении так как понял, что не сможет выиграть апелляцию, на которой настаивала прокуратура региона,- сообщил источник "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации Минеральных вод.

Ранее Прокуратура Ставропольского края подала судебный иск против мэра после его назначения на должность весной 2018 года. Надзорное ведомство заявило, что конкурс на выбор мэра прошёл незаконно. Суд принял решение о незаконности проведённого конкурса, однако Перцев подал апелляцию, надеясь сохранить должность.

По предварительным данным, Сергей Перцев все же будет подавать документы на новый конкурс на пост мэра в 2019 году. Пока временно работать и.о. главы Минвод будет его заместитель Дмитрий Городний. В прошлый раз Сергей Перцев уходил в отставку ровно год назад - 4 декабря 2017 года. В то время его замещал также Дмитрий Городний.